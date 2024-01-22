الولايات المتحدة تقول إنها دعت الكيان الإسرائيلي المحتل لإجراء تحقيق عاجل باستشهاد فتى أمريكي فلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 1 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الإثنين إنها دعت الكيان الإسرائيلي المحتل لإجراء "تحقيق عاجل" باستشهاد فتى أمريكي فلسطيني يوم الجمعة الماضي بنيران الاحتلال في الضفة الغربية.
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "نشعر بالصدمة إزاء مقتل المواطن الأمريكي توفيق عبدالجبار (توفيق حافظ عجاق) البالغ من العمر 17 عاما في الضفة الغربية".
وأشار باتيل الى أن الولايات المتحد "تواصل العمل بشكل وثيق مع حكومة إسرائيل للتأكد من أكبر قدر ممكن من المعلومات" مؤكدا "أننا طالبنا بإجراء تحقيق عاجل لتحديد ظروف وفاته وبوجوب المحاسبة حسب الاقتضاء أيضا".
كما جدد التأكيد على "أننا كنا واضحين أيضا منذ بعض الوقت بشأن التصعيد المأساوي للعنف في الضفة الغربية" مجددا دعوة "جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد".
ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية استشهد الفتى توفيق حافظ عجاق (توفيق عبدالجبار) مساء يوم الجمعة الماضي عقب إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاهه قرب المزرعة الشرقية بالضفة الغربية.
وتشهد الضفة الغربية قبل أكثر من عام على إطلاق حركة (حماس) الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي تصاعدا في الاقتحامات والاجتياحات والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بشكل لم يسبق له مثيل منذ نحو عقدين.
وتفيد السلطة الفلسطينية بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين قتلوا منذ 7 أكتوبر ما لا يقل عن 364 فلسطينيا في الضفة الغربية. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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