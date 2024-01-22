Tuesday, 23 January 2024 08:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة تقول إنها دعت الكيان الإسرائيلي المحتل لإجراء تحقيق عاجل باستشهاد فتى أمريكي فلسطيني

1/22/2024 11:22:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 1 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الإثنين إنها دعت الكيان الإسرائيلي المحتل لإجراء "تحقيق عاجل" باستشهاد فتى أمريكي فلسطيني يوم الجمعة الماضي بنيران الاحتلال في الضفة الغربية.
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "نشعر بالصدمة إزاء مقتل المواطن الأمريكي توفيق عبدالجبار (توفيق حافظ عجاق) البالغ من العمر 17 عاما في الضفة الغربية".
وأشار باتيل الى أن الولايات المتحد "تواصل العمل بشكل وثيق مع حكومة إسرائيل للتأكد من أكبر قدر ممكن من المعلومات" مؤكدا "أننا طالبنا بإجراء تحقيق عاجل لتحديد ظروف وفاته وبوجوب المحاسبة حسب الاقتضاء أيضا".
كما جدد التأكيد على "أننا كنا واضحين أيضا منذ بعض الوقت بشأن التصعيد المأساوي للعنف في الضفة الغربية" مجددا دعوة "جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد".
ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية استشهد الفتى توفيق حافظ عجاق (توفيق عبدالجبار) مساء يوم الجمعة الماضي عقب إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاهه قرب المزرعة الشرقية بالضفة الغربية.
وتشهد الضفة الغربية قبل أكثر من عام على إطلاق حركة (حماس) الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي تصاعدا في الاقتحامات والاجتياحات والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بشكل لم يسبق له مثيل منذ نحو عقدين.
وتفيد السلطة الفلسطينية بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين قتلوا منذ 7 أكتوبر ما لا يقل عن 364 فلسطينيا في الضفة الغربية. (النهاية)

ر س ر / ر ج



MENAFN22012024000071011013ID1107754058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث