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الولايات المتحدة وبريطانيا تشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن

1/22/2024 11:22:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 1 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية إلى جانب القوات البريطانية نفذت اليوم الاثنين ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن وهي ثاني مرة ينفذ البلدان ضربات مشتركة ضد هذه الميليشيا منذ 12 يناير الجاري.
وقالت القيادة العاملة في الشرق الأوسط في تغريدة على موقع (اكس) "في 22 يناير حوالي الساعة 59ر11 مساء بتوقيت صنعاء (59ر8 مساء بتوقيت غرينيتش) شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية وطائرات المملكة المتحدة بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات جوية على ثمانية أهداف في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن والتي تستخدم لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
وأوضحت أن هذه الضربات تأتي "كجزء من الجهود المستمرة متعددة الجنسيات للرد على تزايد أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار والأنشطة غير القانونية في المنطقة".
وكشفت القيادة المركزية الأمريكية عن أن الأهداف "شملت أنظمة صواريخ وقاذفات وأنظمة دفاع جوي وأجهزة رادار ومنشآت تخزين" مشيرة إلى أن هذه الضربات "تستهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية على ممرات الشحن التجاري الدولي والسفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".
وشددت على أن "هذه الضربات منفصلة عن إجراءات حرية الملاحة متعددة الجنسيات التي يتم تنفيذها في إطار عملية حارس الازدهار".
ومنذ نحو أسبوعين تنفذ الولايات المتحدة عددا من الضربات على مواقع للحوثيين مؤكدة أن الهدف من ذلك هو الحد من قدرة الجماعة على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
لكن الحوثيين شددوا على أنهم سيواصلون هجماتهم واعتبروا السفن الأمريكية والبريطانية أهدافا "مشروعة" لهم بعد الضربات الأمريكية البريطانية المشتركة.
ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي المحتل لإظهار الدعم لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف من قبل طيران الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة أشهر ما أدى إلى استشهاد أكثر من 25 ألف شخص في القطاع المحاصر. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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