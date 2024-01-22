الولايات المتحدة وبريطانيا تشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 1 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية إلى جانب القوات البريطانية نفذت اليوم الاثنين ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن وهي ثاني مرة ينفذ البلدان ضربات مشتركة ضد هذه الميليشيا منذ 12 يناير الجاري.
وقالت القيادة العاملة في الشرق الأوسط في تغريدة على موقع (اكس) "في 22 يناير حوالي الساعة 59ر11 مساء بتوقيت صنعاء (59ر8 مساء بتوقيت غرينيتش) شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية وطائرات المملكة المتحدة بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات جوية على ثمانية أهداف في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن والتي تستخدم لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
وأوضحت أن هذه الضربات تأتي "كجزء من الجهود المستمرة متعددة الجنسيات للرد على تزايد أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار والأنشطة غير القانونية في المنطقة".
وكشفت القيادة المركزية الأمريكية عن أن الأهداف "شملت أنظمة صواريخ وقاذفات وأنظمة دفاع جوي وأجهزة رادار ومنشآت تخزين" مشيرة إلى أن هذه الضربات "تستهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية على ممرات الشحن التجاري الدولي والسفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".
وشددت على أن "هذه الضربات منفصلة عن إجراءات حرية الملاحة متعددة الجنسيات التي يتم تنفيذها في إطار عملية حارس الازدهار".
ومنذ نحو أسبوعين تنفذ الولايات المتحدة عددا من الضربات على مواقع للحوثيين مؤكدة أن الهدف من ذلك هو الحد من قدرة الجماعة على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
لكن الحوثيين شددوا على أنهم سيواصلون هجماتهم واعتبروا السفن الأمريكية والبريطانية أهدافا "مشروعة" لهم بعد الضربات الأمريكية البريطانية المشتركة.
ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي المحتل لإظهار الدعم لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف من قبل طيران الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة أشهر ما أدى إلى استشهاد أكثر من 25 ألف شخص في القطاع المحاصر. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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