موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3133935 واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن القوات الأمريكية إلى جانب القوات البريطانية نفذت ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن وهي ثاني مرة ينفذ البلدان ضربات مشتركة ضد هذه الميليشيا منذ 12 يناير الجاري.
3133883 اسلام اباد - باكستان وايران تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء إلى بلديهما وسط توتر بينهما بسبب انتهاك الأخيرة لمجال باكستان الجوي الاسبوع الماضي.
3133922 باريس - وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يقول إنه سيتم حشد 45 ألفا من عناصر الشرطة لتأمين الألعاب الأولمبية التي تقام في باريس من 26 يوليو الى 11 أغسطس المقبلين نظرا لما يتطلبه الحدث العالمي "من جهد أمني كبير ومتواصل".
3133876 اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن قتل سبعة مسلحين في عملية أمنية بإقليم (بلوشستان) شمالي البلاد عند الحدود مع أفغانستان. (النهاية)
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