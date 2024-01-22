Tuesday, 23 January 2024 08:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/22/2024 11:22:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3133935 واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن القوات الأمريكية إلى جانب القوات البريطانية نفذت ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن وهي ثاني مرة ينفذ البلدان ضربات مشتركة ضد هذه الميليشيا منذ 12 يناير الجاري.
3133883 اسلام اباد - باكستان وايران تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء إلى بلديهما وسط توتر بينهما بسبب انتهاك الأخيرة لمجال باكستان الجوي الاسبوع الماضي.
3133922 باريس - وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يقول إنه سيتم حشد 45 ألفا من عناصر الشرطة لتأمين الألعاب الأولمبية التي تقام في باريس من 26 يوليو الى 11 أغسطس المقبلين نظرا لما يتطلبه الحدث العالمي "من جهد أمني كبير ومتواصل".
3133876 اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن قتل سبعة مسلحين في عملية أمنية بإقليم (بلوشستان) شمالي البلاد عند الحدود مع أفغانستان. (النهاية)

ر ج



MENAFN22012024000071011013ID1107754056

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث