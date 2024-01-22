انخفاض درجات الحرارة في 3 مناطق وأمطار على تبوك والمدينة

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس هذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.
في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة وتبوك.
كما تتهيأ الفرصة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.
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