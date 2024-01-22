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انخفاض درجات الحرارة في 3 مناطق وأمطار على تبوك والمدينة

1/22/2024 11:15:09 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس هذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.
في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة وتبوك.
كما تتهيأ الفرصة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

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