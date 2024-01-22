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رئيس ليبيريا المنتخب جوزف بواكاي يؤدي اليمين

1/22/2024 9:43:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدى رئيس ليبيريا المنتخب جوزف بواكاي (79 عاما) اليمين الدستورية امس في مونروفيا لولاية مدتها ست سنوات بعد فوزه في نهاية نوفمبر على نجم كرة القدم السابق جورج ويا.
وقال الرئيس الذي بدا منهكا بسبب الحر والظروف على الأرجح «إننا نشهد أوقاتا عصيبة، ونرى اختلالا وظيفيا، ونرى الفساد في أعلى الهرم وفي أسفله. وفي هذه الظروف جئنا للإنقاذ».
اضطر بواكاي الذي كان عمره المتقدم وحالته الصحية محل جدل في ليبيريا إلى أخذ قسط من الراحة وأنهى كلمته جالسا في جو شديد الحرارة، بحسب «فرانس برس».
وشدد الرئيس أيضا على الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية المتردية، وتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص متساوية لجميع الليبيريين.
وفاز السياسي الليبيري المخضرم، نائب الرئيسة من 2006 إلى 2018 في عهد إلين جونسون سيرليف والذي خدم الدولة لأكثر من 40 عاما، في جولة الإعادة الرئاسية بنسبة 50.64% من الأصوات، مقابل 49.36% لخصمه.
كان التصويت سلميا في البلد الغرب أفريقي في منطقة شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة من الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر.
اعترف ويا الذي هزم بواكاي في الجولة الثانية عام 2017 بهزيمته قبل إعلان فوز خصمه رسميا، فتلقى إشادة دولية.

MENAFN22012024000130011022ID1107753956

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