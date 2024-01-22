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البرلمان التركي يصوت اليوم على انضمام السويد لـ الناتو

1/22/2024 9:43:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يصوت البرلمان التركي اليوم على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما نقلت أمس قناة «سي ان ان تورك» الاخبارية الخاصة، الأمر الذي ينهي تأخيرا استمر أكثر من عام في المصادقة على هذا الانضمام.
واشارت وسائل اعلام محلية أخرى، بينها قناة «ان تي في» الخاصة، الى أن التصويت سيتم هذا الاسبوع.
وفي حال مصادقة تركيا، تبقى المجر العائق الأخير أمام عملية الانضمام التي بادرت اليها السويد وجارتها فنلندا ردا على غزو روسيا لاوكرانيا قبل نحو عامين.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على انضمام السويد نهاية ديسمبر، في انتظار التصويت في الجلسة العامة.
وكانت السويد وفنلندا تقدمتا في الوقت نفسه بطلب الانضمام الى الناتو، وانضمت الثانية الى الحلف في ابريل.
ومنذ بداية العملية، أبدى الرئيس رجب طيب اردوغان تحفظات كون ستوكهولم تؤوي في رأيه مجموعات كردية تعتبرها أنقرة «ارهابية».

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