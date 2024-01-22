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المنظمة الدولية للهجرة تطلق نداء لجمع 7 9 مليارات دولار في 2024

1/22/2024 9:43:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت المنظمة الدولية للهجرة أول نداء سنوي عالمي لها امس لجمع 7.9 مليارات دولار في 2024 من أجل مواجهة التحديات المتزايدة التي تطرحها التحركات السكانية.
وقالت المديرة العامة للوكالة التابعة للأمم المتحدة إيمي بوب إن التمويل ضروري لـ «إنقاذ أرواح وحماية الأشخاص الذين ينزحون وإيجاد حلول للنزوح وتسهيل ممرات آمنة لهجرة نظامية».
وأكدت بوب التي تولت المنصب في أكتوبر لتصبح أول امرأة على رأس الوكالة أن «الهجرة غير النظامية والقسرية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة والتحديات التي نواجهها تزداد تعقيدا».
وتابعت: «الأدلة دامغة على أن الهجرة، عندما تتم إدارتها بشكل جيد، تكون مساهما رئيسيا في الرخاء والتقدم العالميين»، مؤكدة «نحن في لحظة حرجة وقد أطلقنا هذا النداء للمساعدة في الوفاء بهذا الوعد».
وشددت على أن «بإمكاننا وعلينا أن نبذل جهدا أكبر».
وقالت الوكالة امس إن تمويل ندائها سيسمح لها بخدمة 140 مليون شخص تقريبا، من بينهم نازحون داخل بلدانهم والمجتمعات التي تستقبلهم.
وسيسمح المبلغ لمنظمة الهجرة بتوسيع عملها التنموي الهادف إلى السعي لمنع موجات نزوح أخرى، كما قالت.
وفي تفصيلها لكيفية استخدام المبلغ، قالت الوكالة إن 3.4 مليارات دولار ستخصص لإنقاذ أرواح وحماية الذين ينزحون.
وسيستخدم مبلغ 2.7 مليار دولار في العمل على حلول للنزوح ومن بينها خفض مخاطر التغير المناخي وتداعياته.
وسيخصص المبلغ المتبقي للسعي لتسهيل ممرات نظامية للهجرة والمساعدة في جعل تقديم خدمات منظمة الهجرة أكثر فعالية.
وقالت بوب إن «هذا التمويل سيعالج الهوة الكبيرة والمتسعة بين ما هو لدينا، وما نحتاج له من أجل القيام بالمهمة بشكل جيد».

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