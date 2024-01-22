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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن

1/22/2024 9:43:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الحوثيون في اليمن امس عن استهداف سفينة شحن عسكرية أميركية بصواريخ بحرية في خليج عدن جنوبي البلاد.
وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان متلفز بثته قناة «المسيرة» الناطقة باسم الحوثيين أمس إنه «انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أميركية (أوشن جاز) في خليج عدن».
وتابع سريع أن استهداف السفينة تم «بصواريخ بحرية مناسبة»، مجددا التأكيد على أن «الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب».
وأكد المتحدث العسكري للحوثيين مجددا، أن قوات الحوثيين ستواصل «منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
وشدد سريع على أن القوات «مستمرة في الرد على أي اعتداء أميركي أو بريطاني على بلدنا، وذلك باستهداف كل مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي».

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