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بلينكن في مستهل جولة أفريقية ملتزمون بتعميق العلاقات مع القارة

1/22/2024 9:43:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعميق العلاقات مع أفريقيا على الرغم من الأزمات العالمية، في مستهل جولة في القارة.
ويقوم بلينكن بجولة في أربع دول ديموقراطية على ساحل المحيط الأطلسي هي الرأس الأخضر وساحل العاج ونيجيريا وأنغولا، في ظل تدهور الأمن في منطقة الساحل وتزايد الغموض حول قاعدة أميركية رئيسية في النيجر التي شهدت انقلابا.
واستقبل الرئيس جو بايدن القادة الأفارقة في عام 2022 رغبة منه في إظهار الاهتمام الأميركي مجددا بالقارة، لكن بايدن فشل في الوفاء بوعده بزيارتها العام الماضي ورحلة بلينكن هي الأولى له إلى منطقة جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا منذ عشرة أشهر لانشغاله منذ أكتوبر بالحرب بين إسرائيل و«حماس».
ومع ذلك، قال بلينكن نيابة عن بايدن «نحن ملتزمون بالكامل عندما يتعلق الأمر بأفريقيا».
وقال بلينكن في مستهل محادثاته في محطته الأولى في الرأس الأخضر «مستقبلنا مترابط، وازدهارنا مترابط، والأصوات الأفريقية تؤثر بشكل متزايد في الخطاب العالمي وتحفزه وتقوده.. الولايات المتحدة ملتزمة بتعميق وتعزيز وتوسيع الشراكات في جميع أنحاء أفريقيا».
ووصف الرأس الأخضر، وهو أرخبيل يتحدث سكانه البالغ عددهم نحو نصف مليون نسمة البرتغالية ويتعاون مع الولايات المتحدة في مجال إنفاذ القانون والاعتراضات البحرية، بأنه «منارة للاستقرار» و«صوت قوي ومبدئي».
وفي موازاة جولة بلينكن، تقوم السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بجولة في ثلاث دول أخرى في غرب إفريقيا هي غينيا بيساو وسيراليون وليبيريا حيث حضرت انتقالا سلميا للسلطة في البلد المضطرب.

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