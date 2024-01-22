واشنطن تدعو إسرائيل إلى تحقيق عاجل في مقتل شاب أميركي ـ فلسطيني

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعت الولايات المتحدة امس اسرائيل الى إجراء «تحقيق عاجل» في ملابسات مقتل شاب أميركي - فلسطيني (17 عاما)، قضى الجمعة بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل للصحافيين «نواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات، وقد طلبنا فتح تحقيق عاجل لتوضيح ظروف مقتله وتحديد المسؤوليات».
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