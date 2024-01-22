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واشنطن تدعو إسرائيل إلى تحقيق عاجل في مقتل شاب أميركي ـ فلسطيني

1/22/2024 9:43:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت الولايات المتحدة امس اسرائيل الى إجراء «تحقيق عاجل» في ملابسات مقتل شاب أميركي - فلسطيني (17 عاما)، قضى الجمعة بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل للصحافيين «نواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات، وقد طلبنا فتح تحقيق عاجل لتوضيح ظروف مقتله وتحديد المسؤوليات».

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