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الكنيست يصوت لصالح نتنياهو في اقتراح حجب الثقة

1/22/2024 9:43:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صوت «الكنيست» الإسرائيلي ضد اقتراح حجب الثقة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وصوت 18 فقط من أصل 120 عضوا في «الكنيست»، لصالح الاقتراح الذي تقدم به حزب العمل.
وذكرت تقارير محلية أن أعضاء الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم قاطعوا الجلسة، ولم يحضروا إلى قاعة التصويت، بحسب «سكاي نيوز عربية».
وكان الكنيست اجتمع لمناقشة اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو، بعد فشلها في إعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

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