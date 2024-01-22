الكنيست يصوت لصالح نتنياهو في اقتراح حجب الثقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) صوت «الكنيست» الإسرائيلي ضد اقتراح حجب الثقة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وصوت 18 فقط من أصل 120 عضوا في «الكنيست»، لصالح الاقتراح الذي تقدم به حزب العمل.
وذكرت تقارير محلية أن أعضاء الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم قاطعوا الجلسة، ولم يحضروا إلى قاعة التصويت، بحسب «سكاي نيوز عربية».
وكان الكنيست اجتمع لمناقشة اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو، بعد فشلها في إعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
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