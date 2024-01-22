في حال وصوله للسلطة اليمين المتطرف سيستفتي على خروج ألمانيا من الأوروبي

MENAFN - Al-Anbaa) يعتزم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي ترتفع شعبيته في استطلاعات الرأي، إجراء استفتاء على خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وصل إلى السلطة، حسبما ذكرت زعيمته أليس فايدل.

وقالت فايدل لصحيفة «فايننشال تايمز»: «إذا لم يكن الإصلاح ممكنا، إذا فشلنا في إعادة بناء سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيجب أن نترك القرار للشعوب كما فعلت المملكة المتحدة». وأضافت: «يمكننا تنظيم استفتاء حول خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي»، مشيدة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد «بريكست» باعتباره «نموذجا لألمانيا» بعد استفتاء عام 2016.

وبفضل استطلاعات الرأي القياسية التي وضعته لعدة أشهر في المركز الثاني على المستوى الوطني (حوالي 22%) متقدما على الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس وبعد المحافظين مباشرة، أظهر اليمين المتطرف الألماني رغبته في الحكم.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2025، وسيقدم حزب «البديل من أجل ألمانيا» مرشحا لمنصب المستشار لأول مرة.من ناحية أخرى، استبعدت الأحزاب الرئيسية التحالف والحكم مع هذا الحزب المناهض للاتحاد الأوروبي والهجرة في ضوء التشرذم المتزايد للمشهد السياسي الذي ينطوي على تشكيل تحالفات على المستويين الوطني والإقليمي.على صعيد آخر، أعلنت الحكومة النمساوية توقيفات وعمليات تفتيش في أوساط اليمين المتطرف، محذرة من خطر تزايد أعداد الناشطين في صفوفه.وأفادت وزارة الداخلية النمساوية في بيان امس بتوقيف شخصين في الأسابيع الأخيرة في فيينا وتفتيش منزليهما.وأوضحت أن أحدهما شاب يبلغ 20 عاما يشتبه في أنه ينتمي إلى مجموعة «فويركرييغ ديفيجن» العنصرية، وأنه دعا خلال أحاديث ضمن مجموعات للنقاش إلى شن هجمات في الخارج، فيما الآخر في الأربعين من العمر ومتهم بالإدلاء بتصريحات تحاكي النازيين الجدد.وقالت السلطات في فيينا «نلاحظ ازديادا كبيرا في الأعداد في هذه البيئات، رغم صعوبة إعطاء أرقام بسبب تنوع التيارات».وأكدت أن «التيار الذي يسمى اليمين الجديد هو أحد أكبر التحديات الحالية»، متحدثة خصوصا عن «حركة الهوية النمساوية».وأثار المشارك في تأسيس هذه الحركة المتطرفة مارتن زيلنر ضجة في ألمانيا بحضوره اجتماعا نظمه يمينيون متطرفون في بوتسدام قرب برلين، في نوفمبر الماضي، ونوقش فيه مشروع لحملة طرد واسعة النطاق لأشخاص أجانب أو من أصول أجنبية.