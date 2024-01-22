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العراق متمسك بإعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي

1/22/2024 9:43:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رفضه أي اعتداء على أرض العراق أو المساس بسيادته، لافتا إلى قرار الحكومة في إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي.
وقال بيان لرئاسة الوزراء إن السوداني استقبل امس وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين والوفد المرافق لها، مبينا أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، كما جرى التطرق إلى الملفات المشتركة التي سيتم بحثها خلال زيارة السوداني إلى هولندا، بناء على الدعوة الرسمية المقدمة من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
وشدد السوداني، بحسب البيان، على رفضه أي اعتداء على أرض العراق أو المساس بسيادته، مجددا التزام الحكومة بتوفير الحماية للبعثات الديبلوماسية وللمستشارين العاملين في العراق، مشيرا إلى قرار الحكومة في إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي والانتقال إلى مستوى آخر من العلاقات الثنائية والتعاون مع دول التحالف.

MENAFN22012024000130011022ID1107753948

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