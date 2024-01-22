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إسرائيل تقترح جزيرة اصطناعية كوطن بديل للفلسطينيين وأوروبا تلوح بفرض حل الدولتين من الخارج

1/22/2024 9:43:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كثفت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على مدينة خان يونس جنوبي غزة مع دخول الحرب يومها الـ108، وتزامن ذلك مع دعوات أوروبية من اجل فرض «حل الدولتين» من أجل تحقيق السلام في المنطقة.
فقد شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام دائم في الشرق الاوسط هي «فرض حل الدولتين من الخارج»، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام «بالوسائل العسكرية وحدها».
وكرر بوريل الإدانة الصادرة عن الأمم المتحدة لرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «غير المقبول» الدعوات لإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة.
وأكد أنه عرض على وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي «نهجا شاملا» للتوصل إلى سلام دائم بما في ذلك عقد مؤتمر دولي لهذا الغرض.
في هذه الاثناء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين أمس إنه عرض فكرة جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين.
في المقابل، أكدت جامعة الدول العربية ان الوضع الكارثي في غزة يملي بصورة عاجلة وملحة على المجتمع الدولي بقيمه وقوانينه ونظمه وجوب التحرك «الفوري والفعال» لوقف حرب الإبادة بالقطاع.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبوعلي في كلمته خلال الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث جرائم ومخططات الاحتلال ضد الفلسطينيين امس ان الحرب التدميرية على غزة والشعب الفلسطيني مستمرة للشهر الرابع على التوالي بارتكاب المزيد من الجرائم المروعة فيما تتفاقم المأساة الكارثية التي يعانيها أهل القطاع بتلاشي أدنى متطلبات وأسباب الحياة.
وأكد أبوعلي ان الأولوية حاليا هي مضاعفة الجهود واتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف حرب الإبادة وإنقاذ ما تبقى، مبينا ان حرب الإبادة المتواصلة وعمليات التهجير القسري لسكان غزة من الشمال إلى أقصى الجنوب وفرض النقل الجماعي يفاقم من المأساة ويعيد استحضار صور النكبة لعام 1948.
بدوره، دان مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية مهند العكلوك في كلمته حرب الابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرا الكيان هو قوة احتلال غير قانوني ونظام فصل عنصري. وأكد العلكوك أن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني يجب أن يتم من خلال إلزام الكيان الصهيوني بسلسلة خطوات تشمل الوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل القطاع ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية والسماح بعودة الحياة. ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي قصف خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة والتي يتركز فيها القتال منذ أسابيع، فيما دعت عائلات المحتجزين الاسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو الى التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراحهم.
وأفاد شهود عيان عن قصف إسرائيلي كثيف على خان يونس واشتباكات عنيفة دارت بين جنود إسرائيليين ومقاتلين من «حماس» قرب جامعة الأقصى ومستشفى ناصر في المدينة.
في سياق متصل، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان بأن الدبابات الإسرائيلية اقتربت من مستشفى الأمل التابعة لها، وأنهم فقدوا الاتصال تماما مع طواقمها بخان يونس نتيجة للتوغل البري.
وأضافت أن مركبات الاسعاف تعجز عن الوصول إلى المصابين والجرحى في المدينة، جراء حصار القوات الإسرائيلية لمركز اسعاف الجمعية واستهدافها كل من يحاول التحرك في المكان، ووصفت الوضع الصحي في خان يونس بأنه «كارثي».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان ان «عشرات الشهداء والجرحى مازالوا في الأماكن المستهدفة والطرقات، والاحتلال الإسرائيلي يمنع تحرك سيارات الاسعاف لانتشالهم».
وأعلنت الوزارة الصحة عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب على القطاع إلى أكثر من 25 ألفا منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد الإصابات إلى 63 ألف جريح.
وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، في بيان امس أنها استهدفت دبابة من نوع ميركافا بقذيفة «الياسين 105» غرب مدينة خان يونس، فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية إن جيش الاحتلال عمق ووسع من عملياته في المدينة، مشيرة الى أن هناك 7 ألوية تنشط تحت الأرض وفوقها في المنطقة.
جاء ذلك، غداة تجمع أقرباء للمحتجزين وداعمين لهم قرب مقر نتنياهو الرسمي في القدس المحتلة للمطالبة باتفاق يفضي إلى إطلاق سراحهم.
وقال جلعاد كورنبلوم الذي لايزال ابنه محتجزا في غزة «نريد من حكومتنا أن تنصت وتجلس إلى طاولة المفاوضات وتقرر القبول باتفاق يناسب إسرائيل».
وفي سياق متصل، أعلن جون بولين، والد أحد الرهائن «في صباح السابع من أكتوبر، تخلت هذه الحكومة ورئيس الوزراء عنا تماما.. نطلب من الحكومة أن تقوم بدورها، أن تقترح اتفاقا، أن تنفذه بصورة جيدة وتعيد الرهائن المتبقين أحياء».
إلى ذلك، بقى الوضع الإنساني والصحي حرجا بحسب الأمم المتحدة في قطاع غزة الذي نزح داخله ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص يمثلون أكثر من 80% من السكان هربا من القصف والمعارك.

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