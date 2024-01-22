أفراح جمال والعريان

أفراح جمال والعريان
التاريخ
1/22/2024 9:43:06 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل جابر عبدالله جمال بعقد قران ابنه د.عبداللطيف على كريمة محمد حسن العريان، بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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