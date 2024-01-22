(MENAFN
- Al-Anbaa) في البداية، نبارك لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وعلى تشكيل حكومته الأولى التي نعلق عليها آمالا كبيرة بمرحلة جديدة.
والمتابع لتشكيل الحكومات السابقة سيجد الأخبار أثناء مشاورات تشكيلها في صدر الصحف اليومية عن لقاءات تشاورية بين المكلف بتشكيل الحكومة وبين الكتل النيابية، سواء كانت هذه الكتل سياسية أو قبلية أو طائفية، إضافة إلى شخصيات سياسية من خارج المجلس، وهذه المشاورات كانت عرفا سار عليه أغلب رؤساء الوزراء السابقين بخلاف ما قام به سمو الرئيس الحالي الذي شكل حكومته منفردا دون السير على عرف من سبقوه من رؤساء، لتبتعد حكومته عما يمكن أن يُطلق عليه واقع وتوازنات المحاصصة، وهذا الأمر يحسب لسمو الرئيس، الذي اختار أن يشكّل فريق حكومته وحده من دون اللجوء الى حماية تكتلات سياسية أو قبلية أو طائفية بواسطة ممثلين لهم في حكومته.
نعم، هناك ملاحظات من البعض على أسلوب تشكيل الحكومة الجديدة أو على أسماء بعض الوزراء، فهذا أمر طبيعي، ولكن في النهاية هي حكومته وفريق عمله الذي سيتعاون معه في تنفيذ خطته التي سيقدمها الى مجلس الأمة في القريب العاجل.
حكومة سموه حكومة تكنوقراط تضم عناصر شبابية تحمل شهادات عليا ومميزة ولديهم طاقة للعمل على تغيير واقع متراكم منذ سنوات طويلة، وهذا الواقع لن يتغير في أيام أو أسابيع بل يحتاج الى أشهر طويلة، فما ورثوه حمل كبير يحتم علينا دعمهم وإعطاءهم الوقت الكافي لمعالجته بالشكل الصحيح وبالطبع محاسبتهم عند الإخفاق.
والواضح من لقاء سمو الرئيس مع مكتب مجلس الأمة وقبلها مع رئيس مجلس الأمة وما صرح به دلالة على نوايا مخلصة في مد يد التعاون مع مجلس الأمة لوضع خارطة تشريعية يتم فيها إقرار قوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطن مع التزام الطرفين بحدود ما قرره الدستور.
سمو الرئيس صاحب رؤية وتجربة سياسية ناصعة البياض لم تتشوه لا في فساد إداري أو مالي، ولذلك نحن متفائلون بأنه وحكومته قادرون على التغيير.
نقطة أخيرة: رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لـك منا كل تقدير ومحبة واحترام على ما قدمته خلال الفترة السابقة من تعاون مع مجلس الأمة نتجت عنه تشريعات مهمة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.. ولو دامت لغيرك ما اتصلت إليك.
[email protected]
MENAFN22012024000130011022ID1107753944
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.