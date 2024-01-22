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حكومة موفّقة.. وشعب يستحق

1/22/2024 9:43:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الآمال والتطلعات تتجه إلى الحكومة الجديدة، التي شكلها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، حيث إن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود وتلاحمها، لتصب في بوتقة واحدة مفادها أولا وأخيرا الوطن.
فالتفاؤل معقود في المرحلة الجديدة على المزيد من النمو والرخاء والطمأنينة والأمان، والمزيد من الحسم في إنهاء ملفات وطنية كثيرة عالقة، لعل من أبرزها القضاء على المحسوبية، والوساطة، والفساد، والنهوض بمنظومات التعليم والصحة والإعلام، وتطوير أدائها بما يتناسب مع العصر الذي نعيشه.
فبقراءة سريعة لمجلس الوزراء الذي اضطلع بتشكيله سمو الشيخ د.محمد الصباح، نجد أنه متناسق مع نفسه، ومتقارب في أفكاره، ولكنه في المقابل يحتاج إلى تفاعل كل مؤسسات الدولة معه، من أجل أن يتمكن من تأدية دوره بإتقان، كما انه يحتاج إلى مساندة أعضاء مجلس الأمة، لما فيه مصلحة الوطن، ومراقبة ومتابعة دوره التنفيذي بكل شفافية.
إن الكويت كانت ولاتزال مثالا للاستقرار والأمان، وإننا في هذه المرحلة بالذات نحتاج إلى العهد الجديد، ليكون لنا النور الذي نرى من خلاله أحلامنا وهي تتحقق، ونرى الوطن يرفل في ثوب التنمية والرخاء والتطور.
إننا في هذه المرحلة لا نحتاج إلى التنظير والخطب والكلام المعسول، ولكننا نحتاج إلى العمل ثم العمل ثم العمل.. نحتاج إلى أن نسير في طريق التنمية، ونكون عونا للمسؤولين، ولا نحبطهم بتنظيرات وانتقادات جوفاء خالية من المضامين والأدلة، فمن لديه دليل فليظهره وجزاه الله كل خير، ومن ليس لديه دليل ويريد فقط أن يحكي وينقد، فإنه من الأفضل له أن يصمت، حيث إن المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل وإتقان وجهد لابد أن يقوم به الجميع من أجل الوطن.
إننا مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح في الحزم الذي يحافظ على هيبة الدولة، ومعه في احترام القانون وتطبيقه على الجميع، وفي محاربة الفساد وتحميل كل وزير مسؤولية وزارته، إننا معه في إطلاق الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي، ورغبته في حماية الأسرة الكويتية.
إننا معه في إصلاح اختلالات الاقتصاد، وأهمية تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، والمضي قدما في تحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو غد أفضل.
إننا مع كل ما من شأنه أن يحقق لبلدنا الخير، ويبعد عنه كل شر يتربص به من أصحاب النفوس الضعيفة، فالكويت تستحق منا بذل النفيس والغالي في سبيل رفعتها وتطويرها، كما أن شعبها الطيب يستحق التقدير لما يتمتع به من لحمة وقرب من نبض الوطن.
ندعو الله أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق كل ما نتطلع إليه، فيما يخص مصلحة الوطن والمواطنين.

MENAFN22012024000130011022ID1107753943

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