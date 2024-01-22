Tuesday, 23 January 2024 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صورة حضارية

1/22/2024 9:43:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الرقي سمة مميزة، وتعني اللباقة والذوق الرفيع والدقة في السلوك والتصرفات مع الآخرين، وهو أسلوب مميز في الكلام وطريقة التعبير والقدرة على التأثير في الآخرين.
الرقي ان تترك أثرا مميزا عند من تتعامل معهم، وبالتالي فإن فهم المرء الحقيقي لمعنى الرقي ينعكس إيجابا على حياته ومحيط عمله، بيئته وعلاقاته مع الآخرين.
تكمن أهمية الرقي في كونه يزيد من ثقة المرء بنفسه ومن رضاه عن حياته، بحيث يخلق انطباعا جيدا عنه وعن شخصيته، كما أن تصرفات المرء الراقية تسمح للآخرين بتقبلها بسرعة والرغبة في التعامل معه واحترامه وتقديره ايضا.
فالأخلاق والمبادئ السامية تظهر أخلاق الإنسان الراقي ومبادئه من خلال كلامه وأسلوبه ونقاشه وتصرفاته وتعامله مع الآخرين، مثل ابتعاده عن المكر والخداع والقدح، والتعامل مع الناس بصدق وأمانة، واحترام جميع الأشخاص باختلاف أعمارهم وأديانهم ومعتقداتهم ومكوناتهم، ويظهر حب المساعدة والتعاطف مع الآخرين،
إضافة إلى تقديمه للمدح والثناء عند التعامل مع غيره، فحين ملاحظة تصرف ما أو أمر يستحق المديح والتقدير لا بد من أن يثني على هذا الأمر، فذلك من شأنه أن يشعر الآخرين بالرضا والسعادة، كما أنه يقلل من الحواجز والتكلف بينه وبين الأشخاص، مما يساعدهم على التواصل معه بشكل أفصل ويترك لديهم انطباعا جيدا حول صفات هذا الإنسان كالثقة بالنفس والتعبير عنها بلغة الصدق، مما تجعل الإنسان الراقي يثق بنفسه أكثر وبتصرفاته وقدراته ومهاراته بصورة أكبر، وشخص كهذا لا تزعزع ثقته المواقف العابرة أو آراء الآخرين وانتقاداتهم حوله، فهو يعرف نفسه جيدا، ويعرف ما يحتاج اليه ويرغب فيه وما لا يحتاج اليه، كما أنه يكون فخورا بنفسه وبما هو عليه وبما يقدمه من إنجازات، وتظهر ثقته بنفسه من خلال الشعور بالارتياح والثقة والصدق والأمانة والحفاظ على ابتسامة طبيعية وتواصل بصري خلال الحديث مع الآخرين.
ودائما ما يتصرف الإنسان الراقي بتصرفات تظهر ذكاءه وقدرته على التعامل مع المواقف بحكمة ونباهة، والتي تأتي نتاجا لممارسته لبعض الأمور التي تزيد من معرفته، ومشاركته في النقاشات المثمرة وقدرته على الإقناع والاتفاق والاختلاف مع الآخرين، وقدرته على إدراك أخطائه والاعتراف بها والاعتذار عنها ايضا، لأن هذه الأخطاء جزء من عملية نضج الإنسان وزيادة وعيه.
كما يركز أيضا على الملاءمة بين الأمور التي تعكس رقي شخصه وذاته، إضافة إلى اعتماده على البساطة في جميع أمور حياته، يترفع عن سقط الكلام، ولا يعتقد أنه افضل من البشر، غير متكبر أو متعجرف، محبوب، متواضع وجميل لدى الغير وغير متكلف.
إنه غير انتهازي أو ناكر للفضل والجميل، ولا يؤذي نفسه وغيره بتعليقات خارجة عن المألوف، أو يستخدم انتقادات جارحة، ويراعي كثيرا مشاعر غيره في شتى المواقف والظروف.
هو كذلك لبق، يفكر مليا قبل التسرع بالتصرف أو الكلام، ولا يبالغ في ردود أفعاله، متزن، يحافظ دائما على هدوء أعصابه قدر الإمكان، يتجاوز معظم المشاكل والمواقف البسيطة والتي لا تستحق الانفعال، ولديه اسلوب راق في حل المشكلات والتي قد تحدث مع من حوله، وبطريقة منطقية وبحكمة وهدوء وحيادية، ويبتعد عن التعصب واستباق الأحداث وإطلاق الأحكام.
دائما ما يعكس صورة حضارية عن نفسه في مختلف المواقف والظروف وعند التعامل مع شتى أنواع البشر، فمن العلو أن يكون المرء راقيا في سلوكه وكلامه وتصرفاته مع الجميع.

MENAFN22012024000130011022ID1107753942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث