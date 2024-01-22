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التعلّم الشتوي.. بين الغرابة والإثارة

1/22/2024 9:43:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في العام الدراسي 2020/21، تحول التقويم الأكاديمي لجامعة برنستون من نهائيات فصل الخريف التي كانت تقام في يناير إلى نهائيات الخريف التي أصبحت تقام في ديسمبر، مما وفر مساحة جديدة في يناير لأنواع مختلفة من المشاركة في الحرم الجامعي، رغم أنه شهر بارد الطقس مع إجازات طويلة في كل جامعات الولايات المتحدة، وتم إطلاق أول فصل شتوي Wintersession على مستوى برنستون في يناير 2021.
ويعتبر هذا الفصل بمنزلة مؤتمر ومهرجان مجاني، يمتد لأسبوعين، يتيح الفرص لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا وما بعد الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة برنستون للتجربة والاستكشاف من خلال فرص التعلم النشيطة والمثيرة للاهتمام، ومجموعات مبتكرة من الأنشطة والدورات التدريبية دون واجبات منزلية أو درجات!
يشمل مهرجان الشتاء عروضا رئيسية وأخرى مسائية يمكن لأي شخص في مجتمع الجامعة حضورها، والتي تقوم بتقديمها مجموعة من مكتب جامعة برنستون للمشاركة في الحرم الجامعي OCE ووحدات الحرم الجامعي الأخرى ومجموعات الطلاب.
وعلى الرغم من أن هذا الفصل مخصص لمجتمع جامعة برنستون، التي تكون في معظمها مفتوحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على حد سواء، إلا أن بعض الفعاليات قد تكون مخصصة لمجموعة جامعية معينة، كما يتاح لأفراد الأسر أو الجمهور العام وبشكل محدود لحضور بعض العروض المسائية!
ويتاح المجال لكل من لديه فكرة عن ورشة عمل أو برنامج مسائي، يرغب في تنظيمه وإدارته خلال الفصل الشتوي، تقديم مقترحه الى مركز مقترحات الفصل الشتوي، وتتخذ اللجنة الاستشارية للفصل الشتوي القرار بشأن المقترحات المقبولة الخاصة به كل عام، وفي حال تقدم أحدهم بمقترح ورشة عمل وتم قبوله، لكنه يفتقر الى المواد لتنفيذها، فبإمكانه التقدم بطلب للحصول على تمويل من OCE لدفع التكاليف!
وعند النظر الى النشاطات والفعاليات، التي يتضمنها الفصل الشتوي، يستوقف المرء أمران، أولهما ذلك القدر الكبير من التنوع، حيث تشمل ما يتعلق بالنمو الأكاديمي والمهني، مثل الوظائف والتطوير المهني، والتميز والحوسبة، والإنسانيات والعلوم الاجتماعية والعلوم البحتة، وفنون الحرف والأداء والفنون البصرية، وما يتعلق بالرفاه والمجتمع مثل التنوع والشمول والاستدامة والاسترخاء، وكيفية القيام بالطهي والحصول على اللياقة والقوة واكتساب المهارات العملية والحياتية وتلقي الأساسيات في موضوع معين، والأمر الآخر هو الغرابة، حين تطالعك في تقويم الفصل الشتوي مواضيع عن تاريخ المناجل، والأشباح، وإتقان فن الزلابية الصينية!
رغم أني شاركت في نشاطات ليست غريبة نوعا ما مقارنة بغيرها مثل: «تجاوز الدعاية السياسية» و«فهم صندوق وقف جامعة برنستون: الرسالة، الحساب، وتفنيد الخرافات» وأخرى عن دراسة استطلاعية طويلة لرأي الأطفال، وأخرى عن «الذهب الأسود غير النفط» للدلالة على النفايات الغذائية التي تحول الى سماد في مختبر الجامعة!، يبدو تنوع وغرابة الأنشطة كسعي الى تجسيد شعار مكتب المشاركة الجامعي «نحن نؤيد المشاركة، الكمال غير مطلوب We are pro-participation; perfection is not required»، حين يتيح لجميع أعضاء مجتمع برنستون المشاركة في تجارب مشتركة تبتعد بهم عن روتينهم اليومي، وتتيح لهم استكشاف الفرص التي تعزز الاتصال والنمو بما يتجاوز التخصص في سيرهم الذاتية!

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