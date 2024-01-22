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ابن الهيثم واختراعه الكاميرا

1/22/2024 9:43:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إذا كان ابــن الهيـــثم قد طبق مقولة إن الحـــاجة أم الاخـتراع بالفعل، فـــإن المصــــادفة لعبت دورا مع عبقريته الفذة في اكتشاف الكاميرا كما نعرفها الآن، وإن كان قد أطلق عليها وقتئذ اسم الخزانة المظلمة ذات القلب الأسود.
وترجع القضية إلى أن ابن الهيثم كان في مدينة البصرة في يوم ما سمع الناس يتحدثون عن بيت يقولون انه سكن للأشباح، وكان كل من يدخله يرى صورا مقلوبة ومصغرة للبشر على أحد جدرانه. وإذا كان الناس يرددون الكلام من بعضهم البعض، فالوضع يختلف لدى ابن الهيثم ذلك العالم المبدع الذي ظل يتأمل هذه الظاهرة ويبحث لها عن تفسير بعقليته العلمية المعهودة حتى وجد ذلك التفسير المنطقي، إذ وجد هناك ثقبا في الحائط المواجه، وكان هذا الثقب إذا تحرك أمامه أحد أو وقف على مسافة معينة بالطريق المجاور للبيت المهجور ظهرت صورته على الجدار الداخلي المظلم المقابل للبيت المهجور. وحاول ابن الهيثم أن يثبت صدق رؤيته بتجربة علمية هو يقوم بها، فأحضر صندوقا وجعل به ثقبا وفي مقابله جعل الصورة تسقط على لوح زجاجي، فتكررت الظاهرة التي يتحدث عنها الناس في بيت الأشباح ولا يعرفون لها تفسيرا.
عاد ابن الهيثم إلى القاهرة فأعاد هذه التجربة مرة ثانية على صندوق مطلي من الداخل باللون الأسود وبه ثقب في مواجهة لوح من الزجاج المصنفر، وأحضر صندوقه إلى الأزهر وطبقه أمام طلابه وشيوخه فكان مثار دهشتهم واستغراب الجميع على ما يحدث أمامهم. ولما كان ابن الهيثم قد سبق له اختراع العدسة المحدبة في نظارة القراءة التي تحدثنا عنها من قبل، فإنه حصل على صورة أكثر وضوحا عندما جعل ضوء الثقب يمر بالداخل من هذه العدسة المحدبة، وأطلق على هذا الصندوق اسم الخزانة المظلمة ذات الثقب، والآن تطورت هذه الفكرة لتصبح الكاميرا التي نعرفها الآن، وبفضلها نلتقط الصور التذكارية في سائر المناسبات.
إنه العالم العربي المسلم الفذ ابن الهيثم، الذي أنعم الله تعالى عليه بنعمة العقل الراجح والفكر العلمي المنظم الذي امكنه من الوصول إلى هذه الأفكار المبدعة ليصبح ابن الهيثم صاحب أول كاميرا في تاريخ البشرية، كما كان صاحب أول نظارة للقراءة أيضا.

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