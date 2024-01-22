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تعديل نيابي مقترح على قانون الانتخاب حول رفع عدد القوائم المحلية وإرساله للحكومة

1/22/2024 9:42:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي فتح تعديل مقترح من 104 نواب على المادة (49) من قانون الانتخاب، والتي تتعلق بعتبة الحسم في الدوائر المحلية بابا واسعا من التوقعات، وتركت لدى مراقبين ومتابعين إحساسا أكثر عمقا، يؤكد أن الانتخابات في موعدها المحدد، وأن الدورة العادية الحالية لمجلس النواب هي الأخيرة له، مع احتمال عقد دورة استثنائية بقوانين محددة، إذ تؤشر مراجعة مواد في القانون إلى هذا.
وتنتهي مدة المجلس الـ19 الحالي في الـ20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويمكن حل المجلس تمهيدا لإجراء الانتخابات قبل انتهاء مدته، وبحسب معطياته يرجح عقد الانتخابات للمجلس الـ20 في الثلث الأخير من آب (أغسطس) المقبل، أو نهايات تشرين الثاني (نوفمبر) أو نهايات آذار (مارس) 2025.
التعديل المقترح، قرأه رئيس اللجنة القانونية غازي ذنيبات، وتضمن نصه، أن يكون عدد القوائم الفائزة في الدوائر المحلية أكثر من 3، لتُصبح الفقرة الثانية (أ) من المادة (49) من قانون الانتخاب كما يلي:“تحصل كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية، وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها لثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتين في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1 % على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي بها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، ومقعدان في الدوائر التي بها مقعدا تنافس”.
التعديل وجد قبولا نيابيا، فأحالوه إلى الحكومة حتى يعود إليهم كمشروع قانون معدل في الدورة الحالية أو التي تليها، والتوقعات تذهب إلى إعادة الحكومة المقترح للنواب بصيغة مشروع قانون خلال فترة وجيزة، ويتطلب موافقة ثلثي الأعضاء حتى يجري تعديل القانون، حيث لا يعدل الدستور، وعدد من القوانين منها قانون الانتخاب، إلا بموافقة الثلثين بخلاف قوانين أخرى تحتاج لموافقة نصف الأعضاء.
هذا التطور المتسارع حدث في منتصف جلسة نيابية تشريعية عقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء من الفريق الحكومي، وفيها أقر النواب بعد 5 جلسات متواصلة مشروعي القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقانون التنمية الاجتماعية.
وأقر مشروع قانون التنمية الاجتماعية مواده الـ28 خلال فترة زمنية لا تتعدى الساعتين، إذ جاء لتمكين الوزارة من تقديم حماية ورعاية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها، وفقا للإمكانيات المتاحة، وضبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية، وتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديـد شروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
جلسة النواب لم تخل من رتوش جانبية، وفيها انتقد النائبان خليل عطية وصالح العرموطي المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة سيما بحوث، لتصريحاتها حول أحداث غزة، قالا فيها إنها تجاهلت تماما حقيقة ما يحصل من إبادة جماعية في القطاع، يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، وساوت بين الضحية والجلاد، ورددت أكاذيب صهيونية يروجها الكيان.
وفي الجلسة، أحال النواب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 للجنة المالية، ووجد التقرير الذي اشتمل على 376 مخرجا رقابيا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة، وجرى تصويب 47 مخرجا رقابيا تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة، نقاش من نواب.
وقال الخصاونة إن اللجنة الوزارية موجودة ويرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، مضيفا أن تقرير ديوان المحاسبة يشير إلى التفاعل بين فرق الديوان واللجنة الوزارية، لتصويب كثير من المخالفات التي يجري التعامل والتعاطي معها، عبر هذه اللجنة في رئاسة الوزراء، وتجتمع دوريا مع فرق الديوان.
وأعرب عن تقديره للديوان“المؤسسة الرقابية المستقلة المميزة، ولما تقدمه إدارته من جهد، بحيث ستلقى من هذا المجلس والحكومة، الدعم للمحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات”.
وانتقد النائب عبد المنعم العودات تكرار المخالفات في تقارير الديوان، معتبرا بأن ذلك أمر مؤسف، ويجب الانتباه إليه وتصويبه، وأن فكرة الديوان- هذه المؤسسة الدستورية- تتبلور في أنها تأخذ بالرقابة اللاحقة لا بالمسبقة، والرقابة اللاحقة تأتي بعد أن يتخذ أو تتخذ الإدارة قرارها، مشيرا إلى أن الأصل بأن رقابته لاحقة، ولم نأخذ بالرقابة المسبقة، والقائد الإداري يعرف عمله ويتخذ قراره دون تردد.
واعتبر أن الإدارة العامة، العمود الفقري الذي يحمل أجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسة، وهو المرشد الموجه للقائد الإداري، وضعف الأجهزة الرقابية هو ضعف الإدارة؛ لذلك بات واجبا أن تكون الأجهزة الرقابية الداخلية قوية، ولديها المكنة اللازمة للمعرفة والأدوات لفحص المخالفات ومعالجتها بالسرعة المطلوبة.
النائب خير أبو اصعيليك، قال إن المجلس، لم يناقش تقارير الديوان منذ صدور تقرير عام 2021، وأن ما يحدث ليس معقولا إذ اصبحنا في عام 2024 منوها الى ان هذه السنة الخامسة على التوالي التي لا تناقش فيها تقارير الديوان، وإن المادة 119 من الدستور تنص على أنه على مجلس الأعيان والنواب مناقشة تقارير الديوان خلال الدورة التي يقدم فيها او الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
وبشأن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ايد النواب ما ورد من تعديلات بخاصة ما يتعلق بوجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل، ونص القانون على الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة او سبب مشروع الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وبحسب مشروع القانون، فان المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً، أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته، اما الوثائق المصنفة، فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
إلى ذلك، يشرع مجلس النواب الأحد المقبل، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، بينما يستمع النواب غدا لتقرير لجنتهم المالية حول مشروع القانون وتوصياتها.
ودعا رئيس المجلس أحمد الصفدي، النواب الراغبين بالحديث إلى تسجيل أسمائهم في الأمانة العامة، منوها بأن اللجنة المالية ستقدم تقريرها تحت القبة غدا.
وكانت اللجنة المالية استكملت أول من أمس، مناقشة مشروع قانون الموازنة 2024، والتقت الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزراء: الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، والشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه، والاستثمار خلود السقاف، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.

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