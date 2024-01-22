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الإقراض الزراعي: تأمين على حياة المزارعين المقترضين وورثتهم

1/22/2024 9:42:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات أطلقت مؤسسة الإقراض الزراعي خدمة التأمين على حياة المزارعين المقترضين وورثتهم، ومواجهة الأخطار المحتملة وأهمها الوفاة والعجز الدائم، وضمان استرداد ديون المؤسسة، والذي بدوره سيعزز الوضع المالي للمؤسسة والتي تعتبر من أهم أدوات دعم القطاع الزراعي وتطويره، حيث يستفيد أكثر من 10 آلاف مزارع.
وقال مدير المؤسسة محمد دوجان، إن خدمة التأمين تأتي تنفيذاً للرؤى الملكية في الاصلاح الاقتصادي والاداري وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، والنمو في كافة القطاعات بخاصة القطاع الزراعي ولتوفير الحماية الاجتماعية للمزارعين المقترضين.
وتابع دوجان، تتركز بنود الخدمة على ادخال خدمة التأمين على حياة المزارعين المقترضين من خطر العجز، اعتباراً من بداية العام الحالي، واشراكهم واخضاعهم للتأمين ممن حصلوا على قروض وتنطبق عليهم شروط ومعايير التأمين ويكون الاشتراك اختياراً.
وأشار إلى أن المؤسسة أطلقت جائزة (المشروع الريادي) للأنشطة الزراعية والريفية ويشمل ذلك معظم نشاطات الانتاج والتصنيع النباتي والحيواني والتنمية الريفية، بحيث يتم منح جائزة للمقترض صاحب المشروع الفائز لكل نشاط زراعي، ويهدف ذلك لتحفيز المزارعين على الإقبال على المشاريع الريادية ذات العوائد المرتفعة وفيها تكثيف لاستخدام التكنولوجيا ولها آثار إيجابية على فرص العمل وتعزز منظومة الامن الغذائي. ولفت الى أن برنامج خدمة التأمين خصص مبلغ 200 ألف دينار قروض بدون فوائد لتنفيذ مشروع مبادرة (الانتاج المستدام واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية في محافظة معان)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، بحيث سيتمكن المؤهلون من الحصول على قروض بدون فوائد لاستكمال المشاريع التي تم تأهليهم وتدريبهم عليها، وعددهم 71 سيدة و49 رجلا في مجالات التصنيع الغذائي والحصاد المائي.
يذكر أن مؤسسة الإقراض الزراعي قدمت قروضا بلغت 53 مليون دينار العام الماضي، وانخرطت برؤية التحديث الاقتصادي والإستراتيجيات الوطنية والاهتمام بالقطاع الريفي عبر تقديم قروض ميسرة وقروض صغيرة، توفر ما لا يقل عن 7 إلى 8 آلاف فرصة عمل سنويا.

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