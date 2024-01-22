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هل سيختفي الفاقد التعليمي أو يتوقف.. وما المدة لتعويضه وخطوات تحقيق ذلك؟

1/22/2024 9:42:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر مع استئناف وزارة التربية والتعليم، تنفيذ برنامج التدخلات العلاجية لمعالجة الفاقد التعليمي خلال الفصل الدراسي الحالي، يتساءل معنيون: هل سيختفي البرنامج أو يتوقف عن تغطية الفاقد؟ وما المدة الزمنية التي نحتاجها للوصول لهذا الهدف؟ وما هي الخطوات الكفيلة لتحقيق ذلك؟
في هذا النطاق، اتفق خبراء تربويون في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، على أن الفاقد عموما مشكلة تراكمية، لا يمكن حلها خلال سنوات قليلة، وأن هناك عوامل تؤدي لحدوثه، تتمثل في عوامل تعزى للمتعلم والأسرة، والنظام التعليمي والمدرسة.
واقترحوا عدة أساليب لمعالجة الفاقد، أهمها: زيادة عدد أيام الدراسة وإعادة النظر في الخطة الدراسية، ومعالجـة أسباب وعوامل التسـرب والرسـوب وتوظيـف التكنولوجيـا بفاعلية في التعليم، وصياغة البرنامج الإجرائي القائم تحديد المفاهيم والمهارات والقيم المدمجة كمتطلب لكل صف دراسي.
الناطق الإعلامي للوزارة أحمد المساعفة، أشار إلى اسستناف الفصل الثاني الذي انطلق اول من امس، وتنفيذ إجراءات تعويض الفاقد، عبر برنامج التدخلات العلاجية، لافتا إلى أن خطة المعالجة للفاقد لهذا العام ستستمر 3 سنوات، قابلة للتمديد، وفق ما رصد للميدان التربوي، والتغذية الراجعة.
وأضاف المساعفة، أنه جرى مع بداية العام الدراسي الحالي، تحديد 13 إجراء لمعالجة الفاقد في مبحثي الرياضيات واللغة العربية، من أبرزها: توسيع زمن التعلم، إذ قدمت الوزارة في وقت سابق من بدء العام الدراسي الحالي، موعد الدوام المدرسي إلى 20 آب (اغسطس) الماضي، أي بزيادة 10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الأول و10 أيام دراسية في الفصل الثاني.
وأشار الى أن الفئة المستهدفة هم طلبة الصفوف من الـ4 وحتى الـ9 في المدارس الحكومية والثقافة العسكرية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدا أن هذا البرنامج، يستكمل ما بدأته الوزارة في العام الدراسي 2021/2022، اذ أعدت خطة من 3 مراحل لتعويض الفاقد: قصيرة، متوسطة، وطويلة.
وبين المساعفة أن خطة معالجة الفاقد للغة العربية، ستجري عبر تخصيص حصتين أسبوعيا من حصص اللغة العربية، لتنفيذ أنشطة معالجة الفاقد لهذا المبحث، أما مبحث الرياضيات، فأوضح أن آلية معالجته ستكون بتخصيص 10 دقائق من كل حصة، لتنفيذ التدخلات العلاجية لتعويض الفاقد، وما تبقى من مدة الحصة الأصلي وهو 35 دقيقة، سيخصص لإعطاء المادة الدراسية من المنهاج المعتاد.
ومن ضمن الإجراءات أيضا، لفت المساعفة إلى تصميم أنشطة علاجية للغة العربية والرياضيات، بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج، وتدريب المعلمين على مهارات تتسق مع تنفيذ البرنامج قبل بدء العام الدراسي الجديد، ومتابعة وتشخيص لمستويات الطلبة بعد تنفيذ الإجراءات العلاجية، لتتمكن الوزارة من مراجعة خطتها وتطويرها وفق الحاجة والمستجدات.
الخبير التربوي د. صالح البركات، بين أن الفاقد من بين أهم ما يواجهه النظام التعليمي الأردني من مشكلات، لافتا إلى أنه يعتبر مشكلة تراكمية لا تحل خلال سنوات قليلة، ويحتاج لان يبدأ منذ رياض الاطفال عن طريق برامج مستمرة حتى نهاية المرحلة الدراسية العليا لمدة 14 عاما، وتوفير الامكانات له، وتصنيف الطلبة بحسب الحاجة للخطة العلاجية.
واشار البركات إلى أن تقرير "حالة البلاد 2021" الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كشف أن نسبة الفاقد في المدارس بلغت 30 %، وظهرت آثاره بقوة في نتائج الاختبار الوطني لضبط التعليم الذي تجريه الوزارة منذ سنوات وبصورة تراكيمة.
وأوضح أن نتائج الاختبار الوطني في العامين 2020 و2021 للصف الـ8، أظهرت أن 17 % من الطلبة فقط، يتقنون المهارات والمعارف المطلوبة في اللغة العربية، ويحققون النتاجات التعليمية بما يفوق المستوى التعليمي المحدد، وأن أكثر من 52 % لديهم إتقان جزئي للمهارات والمعارف، أو أنهم لا يمتلكون الحد الأدنى من المهارات المطلوبة، ويحتاجون لخطط علاجية لإعادتهم للمسار الصحيح.
وفي الرياضيات، بحسب بركات فإن أكثر من 45 % من الطلبة، لا يمتلكون الحد الأدني من المعارف والمهارات المطلوبة، ويحتاجون لخطة علاجية. مبينا أن دراسات متخصصة أشارت إلى أن مقدر الفاقد في الأردن 4 سنوات دراسية عند الذكور و3.7 عند الإناث من أصل 11.1 سنة دراسية، ما يدلل على أنه تراكمي لإنتاج سنوات قليلة، أو منذ جائحة كورونا، إلا أن الجائحة عززته بقوة لدى الذكور بنسبة أعلى.
وقال بركات، أن الهدر التعلمي يتضح في صورتين هما: الفاقد الكمي الذي يحدث على شكل صعوبة متكررة في اجتياز الاختبارات، والغياب المتكرر من المدرسة، أو ترك التعليم برمته. أما الصورة الثانية فتتمثل، بالفاقد الكيفي الذي يحدث على نحو تدني الأداء الأكاديمي للطالب، وفقدان رغبته بالتعلم، والصعوبة البالغة في إتقان ما يتعلمه مهارات ومعارف.
وخلص بركات، إلى أن وجود عدة عوامل تؤدي لحدوث الفاقد التعليمي، تعزى إلى المتعلم عبر تدني الوعي بقيمة التعليم وأهميته، والغياب المتكرر، والتغيرات النفسية، وعدم القدرة على التكيف.
كما لفت إلى عوامل أخرى، تعـزى للأسرة، متمثلة بتدني الدخل، وعـدم الاهتمـام بالمتعلميـن، والنظـام التعليمـي والمدرسـة، عبر تدنـي جـودة العمليـة التعليميـة جراء: عـدم ملاءمة المناهـج التعليميـة، وعـدم توافقهـا مـع اهتمامـات واحتياجـات الطلبـة وخصائصهـم، وضعـف فعاليـة أسـاليب التعليـم، أو تدنـي مهــارات المعلميــن واتجاهاتهــم الســلبية نحــو التعليــم والمتعلمين، وغياب البيئــة التعليمية الآمنة والمحفزة.
واقترح بركات، أساليب لمعالجة الفاقد، منها: معالجـة أسباب وعوامـل التسـرب والرسـوب، وتوظيـف التكنولوجيـا علـى نحـو فاعـل فـي العمليـة التعليميـة، وتحســين جــودة التعليــم فــي المناهج، والبرامــج التدريبيــة، والبيئــة التعليميــة، وأســاليب التعليــم، وحـل المشكلات مثل العنـف والتنمـر المدرسـي.
واشار إلى ان تقليل نسبة الفاقد، يتطلب إعداد اختبار قبلي تشخيصي لتحديد الفاقد، وتطبيــق خطــط علاجية مناســبة فــي ضــوء نتائــج الاختبــار التشــخيصي، وتوظيــف أســاليب التقويــم البنائــي لتحســين التعلــم، وإجراء اختبار بعدي وتحليله للتأكد من حدوث تعويض للفاقد التعلمي والتحسن في التعلم.
إلى ذلك، عرفت الأمين العام للوزارة السابقة نجوى القبيلات الفاقد أنه الفرق بين ما هو مخطط إكسابه للطلبة من معارف ومهارات واتجاهات وما اكتسبه الطلبة فعليا. مرجعة أسباب حدوث الفاقد بتغيب الطلبة عن المدارس، والتسرب المدرسي، وتدني جودة التعليم، وغيرها مما يحول دون تحقيق النتاجات المُخطط لها، ما يعيدنا إلى الفرق بين المنهج الرسمي والذي يشير لـ"المنهج المصادق عليه من الجهات الرسمية ذات العلاقة بإعداد المنهج"، والمنهاج العملي، والذي يشير لـ"المنهج الذي ينفذ بالفعل".
وأشارت إلى أن الدول، ومنها الأردن، تبذل جهودا لتقليص الفجوة بين المنهج الرسمي والمنهج المُنفذ فعليا باتخاذ تدابير منها زيادة عدد أيام الدراسة، وتدريب المعلمين، وإعادة النظر في الخطة الدراسية، وإثراء البيئة المدرسية من المواد الداعمة لعملية التعلم.
بدوره، قال الخبير التربوي د. محمود المساد: إن الفاقد عندنا بلغ 7.7 عام، مقارنة بدول العالم جميعها التي تعرضت للجائحة، مع الفارق بقدرة أنظمة التعليم على استيعاب المشكلات وسرعة وضع الحلول لها، وفق قاعدة بيانات البنك الدولي.
وقال المساد: إن الطالب الذي أنهى 12 عاما على مقاعد الدراسة، تعلم منها ما يعادل 7,7 عام فقط، أي أن طلابنا خريجي النظام التعليمي الذين يقضون 12 عاما على مقاعد الدراسة، هم فقط بمستوى صف ثامن أساسي.
وللمقارنة وتوضيح حجم المشكلة، نجد بأن معدل ما يتحصل عليه الطلبة في سنوات الدراسة في ألمانيا 11 سنة، مقابل جلوسهم على مقاعد الدراسة 12 عاما، وفي فنلندا 11,7، وفي أميركا 10,6، وفي بريطانيا 11،5، ما يدلل على أن الجائحة لم تؤثر على جميع الأنظمة بالدرجة نفسها، وفق المساد الذي أكد أن اقتران الفاقد بفقر التعليم، سيؤدي لمضاعفة حجم الأثر على الطلبة ومستقبلهم، وفرص نجاحهم في حياتهم الدراسية، وحياتهم العملية.
وعرف المساد فقر التعلم، بأنه عدم قدرة الطلبة ممن هم في عمر 10 سنوات على قراءة نص وفهمه، لافتا إلى أن تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرا، اشار الى ان نسبة الفقر التعليمي قد ترتفع لـ63 % في بلدان المنطقة، المصنفة منخفضة الدخل ومتوسطة، ومن بينها الأردن التي جاءت نسبة فقر التعلم بين أطفالها بعمر الـ10 سنوات
57 %، بحسب نتائج اختبار "بيسا" الصادرة العام الماضي ، وتبين أنها كانت 52 % قبل الجائحة واستمرت بالنسبة ذاتها بعدها.
واقترح المساد خطوات لتجاوز هذه الفجوة التعليمية في 6 سنوات على أقل تقدير إذا اتبعناها عبر برنامج عمل إجرائي، مع تفعيل عناصر الرصد والمتابعة والمساءلة، ومن أبرزها: الاعتراف بالمشكلة والتوعية بها، وتدريب الكوادر الإدارية والتدريسية على تنفيذ برنامجها المعتمد للحل بكافة تفاصيلية الفنية والإدارية والمالية والزمنية، بالاضافة لصياغة البرنامج الإجرائي القائم على: تحديد المفاهيم والمهارات والقيم المدمجة، كمتطلب لكل صف دراسي، بحيث لا تزيد على 20 مفهوما في: اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وتحديد كيفيات تدريسها بأساليب المشروع العملي الموظف للتكنولوجيا.
ودعا المساد لترك اختيار محتوى التعلم في كل مجموعة طلبة لمعلمها، ومشرفه التربوي ومدير المدرسة، على أن يلتزم البرنامج بإجراءات سلامة اختيار الطلبة لكل مجموعة، وتقييم الطلبة الذي هو فعليا تقييم للمعلم، فضلا عن اختيار الطلبة في كل مبحث ومدرسة، عبر معلمي المواد ومدير المدرسة والمشرف التربوي المسؤول على المدرسة، بتوظيف الأدوات التقيمية الأنسب.

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