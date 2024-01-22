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معارضة الجمهور لحل الدولتين

1/22/2024 9:42:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: يونتان ليس

على خلفية النقاشات حول مسألة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة فانهم في المجتمع الدولي يخافون من معارضة الجمهور الإسرائيلي لحل الدولتين على ضوء ميله لليمين في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول. استطلاع جديد أظهر أن الجمهور الإسرائيلي يمكن أن يؤيد اتفاق يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية.
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كرر (الأحد) موقفه الذي يقول بأن إسرائيل يجب أن تسيطر أمنيا "على كل المنطقة غرب نهر الاردن"، بما في ذلك قطاع غزة، بعد الحرب. "تصميمي هو الذي منع على مدى السنين إقامة الدولة الفلسطينية التي كانت ستشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. وطالما أنا رئيس الحكومة فإنني سأستمر في التصميم على هذا الموقف بحزم"، أضاف. أقوال نتنياهو هذه جاءت استمرارا لمحاولته في الأيام الأخيرة شرح تقرير جاء فيه بأنه لم يرفض إقامة الدولة الفلسطينية في المحادثة التي جرت أول من أمس مع الرئيس الاميركي جو بايدن.
الانشغال المتزايد بمسألة "اليوم التالي" للحرب يضع نتنياهو أمام ضغوط متناقضة. بايدن وأوساط أخرى في المجتمع الدولي زادوا مؤخرا جهودهم العلنية للدفع قدما بعملية إقامة الدولة الفلسطينية. "فايننشال تايمز" نشرت أمس أن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيناقشون تداعيات رفض نتنياهو لهذه العملية. ومصدر رسمي في الاتحاد قال للصحيفة بأن الوزراء سيناقشون محفزات إيجابية وسلبية لإسرائيل. في المقابل، أعضاء في ائتلاف اليمين لنتنياهو أعلنوا في السابق بأنهم لن يسمحوا بالدفع قدما بهذه العملية. وبقاء الائتلاف هو شرط ضروري لقدرة رئيس الحكومة على البقاء في منصبه، رغم مسؤوليته عن الاخفاقات التي سبقت هجوم حماس.
في المستوى السياسي قدروا في الأسابيع الأخيرة بأن الجمهور الإسرائيلي يميل نحو اليمين في مواقفه بعد 7 تشرين الاول، وأنه سيجد صعوبة في الموافقة على الضغط من أجل التسوية. حسب هذه التقديرات الجمهور يمكن أن يرى في المفاوضات على إقامة الدولة الفلسطينية، أيضا في قطاع غزة، إنجاز آخر لحماس. في محيط نتنياهو كان هناك من حذروا حتى من إمكانية أن الحرب الحالية ستنقش في الوعي التاريخي كـ "حرب الاستقلال الفلسطينية".
دبلوماسي أجنبي، يشارك بشكل جيد في جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق إقليمي هام بعد الحرب، قدر أن الرأي العام في إسرائيل سيصعب على الدفع قدما بهذا الاتفاق. "الانطباع هو أن الجمهور الإسرائيلي فقد ثقته بأي اتفاق مع الفلسطينيين، لذلك يجب تشجيعه والإظهار له بأنه يوجد أمل في مثل هذه الخطوات"، قال.
حسب أقوال هذا الدبلوماسي فإنه يمكن ربط إقامة الدولة الفلسطينية باتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية. "السعودية أوضحت في السابق بأنها لن تدفع قدما باتفاق مع إسرائيل دون تقدم مهم مع الفلسطينيين، لكنها لم تطلب رؤية إقامة الدولة الفلسطينية كشرط لذلك"، أوضح. "الرئيس الأميركي توجد له فترة محدودة للانشغال بهذا الأمر. وهو بحاجة إلى إنجاز سياسي مهم في الشرق الأوسط في حملته الانتخابية. وإذا كان يمكن إشراك السعودية في الاتفاق مقابل استعداد إسرائيل لمناقشة إقامة الدولة الفلسطينية فهذا سيكون إنجاز".
رغم التقديرات حول ميل الجمهور الأسرائيلي لليمين، إلا أن استطلاع جديد أجري على عينة من 500 شخص أظهر أن الجمهور يمكن أن يؤيد إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح كجزء من اتفاق يشمل اعادة المحتجزين وتطبيع العلاقات مع السعودية. حسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "مدغام" برئاسة مينو جيفع لصالح مبادرة جنيف، 51.3 في المئة من الجمهور الأسرائيلي سيؤيدون اتفاق بدعم الولايات المتحدة يشمل إعادة المحتجزين والاتفاق على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وتطبيع العلاقات مع السعودية، 28.9 في المئة يعارضون، 19.8 لا يعرفون.
تم سؤال المستطلعين أي وضع كانوا سيفضلونه بعد ثلاث سنوات في قطاع غزة. 50.5 في المئة أجابوا بأنهم كانوا سيفضلون وضع فيه جنود الجيش الأسرائيلي غير موجودين في القطاع، مقابل 32 في المئة كانوا سيفضلون رؤية الجيش الأسرائيلي في القطاع، 17 في المئة لا يعرفون. من أجابوا على الاستطلاع سئلوا إذا كانت نظرتهم للولايات المتحدة تغيرت منذ 7 تشرين الاول، وإذا كان كذلك فكيف. 65 في المئة عبروا عن نظرة إيجابية للولايات المتحدة منذ 7 تشرين الأول، 38.2 في المئة أجابوا بأن نظرتهم لم تتغير وبقيت جيدة، 26.3 في المئة قالوا أن نظرتهم تغيرت للافضل، 17.1 في المئة قالوا أنها تغيرت للأسوأ.
مدير عام مبادرة جنيف، غادي لبتيانسكي، يرى في نتائج الاستطلاع الدليل على إمكانية الدفع قدما بهذه العملية. "مقابل الأمن الأقليمي وإعادة المخطوفين فإن الجمهور الأسرائيلي مستعد للموافقة على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح"، قال واضاف. "إسرائيل يجب عليها قول نعم للرئيس الأميركي، وقول لا للوزراء سموتريتش وبن غفير".

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