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السخط يستعر تحت رماد الوحدة الوطنية في كيان الاحتلال

1/22/2024 9:42:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأت المعارضة في كيان الاحتلال استعداداتها تزامنا مع تنامي الدعوات وانضمام المزيد من الإسرائيليين، للاحتجاجات المناهضة للحكومة اليمينية المتطرفة ورأسها بنيامين نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة على أمل الإطاحة به وبحكومته.
وقالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن الاحتجاجات تتزايد في إسرائيل بعد مرور 3 أشهر ونصف على بدء الحرب على غزة، وإن المعارضة.
وانطلقت الصحيفة من انتقاد الجنرال السابق غادي إيزنكوت -وهو أحد أعضاء مجلس الوزراء الحربي- علنا وبصورة مفاجئة لسياسات نتنياهو قائلا إن "ما يحدث في غزة اليوم هو أن أهداف الحرب لم تتحقق، أولئك الذين يتحدثون عن الهزيمة الكاملة لحماس لا يقولون الحقيقة"، مضيفا "لا" عندما سأله الصحفي "هل صناع القرار صادقون مع الجمهور؟".
وقد أثارت تعليقات إيزنكوت بعض الانتقادات، لكن رئيس الأركان السابق لا يمكن المساس به، لأن ابنه وابن أخيه قتلا في غزة، وهو أقدر من غيره على فهم واقع وتداعيات الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
ولذلك عندما يقول إيزنكوت إن الانتخابات ضرورية "في الأشهر المقبلة" فتلك رسالة واضحة تفيد بأن المعارضة لن تنتظر نهاية الحرب التي ستكون طويلة -كما وعد نتنياهو- لإجبار البلاد على الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
وذكر مراسل الصحيفة أن رئيس الوزراء محاصر فيما يبدو أنه غليان متزايد يذكّر بالأشهر التي سبقت 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من احتجاجات عائلات الرهائن أمام بيته إلى آلاف المطالبين في شوارع تل أبيب برحيله، إضافة إلى سيل الانتقادات للموازنة الجديدة.
وعلى الشارع الرئيسي الذي يحيط بتل أبيب من الشرق تقول لوحات إعلانية جديدة "نحن بحاجة إلى انتخابات"، في حملة تبدو باهظة الثمن ومجهولة المصدر، وفي الخلفية هناك "قدامى المحاربين الذين شاركوا في المظاهرات المناهضة للإصلاح القضائي وعدد من الأشخاص من قطاع التكنولوجيا".
ويرى رونين كوهلر من قيادة "إخوة السلاح" أنه "لا فائدة من الحملة ما دام بيني غانتس ما يزال في الحكومة"، مضيفا "ما نريده هو إعادة بناء الفضاء الديمقراطي من خلال تشجيع أعضائنا على الانضمام إلى الحياة المدنية، يجب أن تعود قيمنا العلمانية الليبرالية إلى الواجهة وأن نقاتل من أجل قلوب الإسرائيليين".
ويقول "علينا العمل لعكس ما فعله اليمين الاستيطاني المتطرف الإسرائيلي على مدى 15 سنة الماضية حتى أصبح رغم أنه لا يمثل سوى 5 % من السكان".-(وكالات)

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