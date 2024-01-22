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أوروبا تقترح خريطة طريق جديدة للسلام

1/22/2024 9:42:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين في خطوة سياسية نادرة بعيدة عن الدور الاقتصادي المُعتاد؛ قدم الاتحاد الأوروبي خطة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من عشرة نقاط، كمقدمة للتحضير لمؤتمر دولي واسع، بتنظيم مشترك مع الأردن ودول عربية.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من رفض رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، لأي أفكار مطروحة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وعلى وقع انقسام أوروبي ملحوظ حيال الموقف من عدوان الاحتلال ضد غزة، وتجاه قضايا داخلية ودولية عديدة، فقد اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الـ27، مع نظيريهم الفلسطيني والإسرائيلي لإجراء محادثات منفصلة وبحث آفاق تحقيق سلام دائم، خلال الاجتماع الذي بدأ أمس في بروكسل، بحضور الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقدم منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال الاجتماع، "خريطة طريق" جديدة للسلام، تدعو لعقد "مؤتمر تحضيري للسلام" ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، في ظل التشاور مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في كل خطوة من المحادثات التي يسعى المندوبون عبرها إلى وضع خطة سلام.
وتوضح الوثيقة الداخلية أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام يجب أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن"، بحسب ما ورد فيها.
وفي رسالة إلى الدول الأعضاء، كتب "بوريل" أن خريطة الطريق الخاصة به سوف "تتناول بالتفصيل، مع مقترحات عملية، المبدأ المتفق عليه وهو أن الحل السياسي المستدام وطويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو وحده الذي سيجلب السلام والاستقرار إلى الشعبين والمنطقة".
وتدعو خطة "بوريل" إلى التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية، وستخلق "إطاراً أولياً للسلام الإسرائيلي الفلسطيني في غضون عام واحد، مع وجود ضمانات أمنية قوية لكلا الجانبين، بحيث يكون الاتفاق مشروطاً بالاعتراف الدبلوماسي المتبادل الكامل والتكامل بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في المنطقة".
ويعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المسؤولين والدبلوماسيين الإسرائيليين لا يبدون أي اهتمام بحل الدولتين، لكنهم يصرون على أنه الخيار الوحيد للسلام طويل الأمد، فيما شدد "بوريل"، على ضرورة البدء بالحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين.
وأكد "بوريل"، في تصريحات قبيل الاجتماع، أن سلطات الاحتلال لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها"، مكرراً الإدانة الأممية لرفض "نتانياهو" "غير المقبول" لدعوات إقامة دولة فلسطينية، في ظل وضع إنساني بغزة لا يمكن أن يكون أسوأ، متسائلاً عن "الحلول الأخرى التي يفكرون فيها؟ دفع جميع الفلسطينيين إلى المغادرة؟ قتلهم؟"، على حد قوله.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي ودوله، والإدارة الأميركية، المبادرة للاعتراف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين ودعم الجهود الفلسطينية لقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وقالت "الخارجية الفلسطينية"، أمس، إن "الاعتراف الأوروبي والأميركي بالدولة الفلسطينية يؤسس لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية تجبر "نتنياهو" على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق أمن واستقرار المنطقة".
وقالت الوزارة إن "نتنياهو"، وائتلافه اليميني الحاكم المتطرف، يعترف بتخريب جميع فرص احياء عملية السلام واختيار الحروب ودوامة العنف والفوضى في ساحة الصراع والمنطقة بديلاً للحلول السياسية للصراع، بما يؤدي إلى تحقيق اطماع اليمين المتطرف الاستعمارية الاحلالية التوسعية وضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها.
ودعت "الخارجية الفلسطينية"، المجتمع الدولي لفرض عقوبات على "نتنياهو" وائتلافه وتحميله المسؤولية الكاملة عن دوامة الحروب والعنف والكارثة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني، والمسؤولية أيضاً عن نتائج افشاله الممنهج لعملية السلام واشكال المفاوضات كافة، وتداعيات انقلابه على جميع الاتفاقيات الموقعة.
ويشارك وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي"، بالاجتماع في إطار المساعي الفلسطينية الحثيثة لحشد أكبر تأييد لوقف عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ووضع المجتمعين في صورة آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمطالبة باعتراف دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية المستقلة وإطلاق حراك سياسي جدي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وفوجئ المشاركون في الاجتماع باقتراح لوزير خارجية الاحتلال لبناء جزيرة للفلسطينيين في عرض البحر الأبيض.
وكان الاتحاد الأوروبي أعرب فعلا عن قلقه إزاء الرفض الواضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفكرة إنشاء الدولة الفلسطينية سابقا.
وذكرت وسائل اعلام أن وزير الخارجية الاسرائيلي تجاهل المقاربة الأوروبية التي شرحها عدد من الوزراء في جلسة تحولت الى مشهد سريالي.
ولم تتردد اسرائيل بعرض مقترحها بناء جزيرة في عرض البحر الأبيض، حيث ينقل اليها سكان قطاع غزة، في موقف أثار استغرابا واسعا في القاعة وانتقادات من دول عدة منها بلجيكا والبرتغال.
وقال دبلوماسي أوروبي إن النقاشات مع الجانب الاسرائيلي كانت بمثابة حوار الطرشان.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي ضد قطاع غزة، مرتكباً 15 مجزرة جديدة خلال الساعات الماضية أدت لارتقاء 178 شهيداً و293 جريحاً، مما يرفع عدد الشهداء لـ25 ألفاً، والجرحى لنحو 62 و681 فلسطينياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن آلاف المفقودين تحت الركام، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وما يزال القصف الجوي الكثيف يستهدف محافظة خان يونس، جنوباً، بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الإصابات، وسط اندلاع معارك ضارية واشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال بعدة محاور فيها.
وتشن قوات الاحتلال حملة شرسة على المستشفيات ومراكز الإيواء غرب خان يونس، حيث وصل ما لا يقل عن 30 شهيداً نتيجة الغارات الجوية المتواصلة.
فيما تجددت المعارك شرق غزة وغربها وبمحيط مخيم جباليا، وسط قصف مدفعي عنيف يستهدف منازل المدنيين، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.

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