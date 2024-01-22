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أكسيوس عن مسؤولين: إسرائيل قدمت مقترحا جديدا لوقف القتال في غزة

1/22/2024 9:42:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكر موقع أكسيوس الاثنين، أن إسرائيل قدمت اقتراحا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، من خلال وسطاء قطريين ومصريين، يتضمن وقف القتال شهرين في إطار اتفاق متعدد المراحل.
وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الاتفاق سيتضمن كذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين في غزة.

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