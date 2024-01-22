أكسيوس عن مسؤولين: إسرائيل قدمت مقترحا جديدا لوقف القتال في غزة

أكسيوس عن مسؤولين: إسرائيل قدمت مقترحا جديدا لوقف القتال في غزة
التاريخ
1/22/2024 9:42:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكر موقع أكسيوس الاثنين، أن إسرائيل قدمت اقتراحا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، من خلال وسطاء قطريين ومصريين، يتضمن وقف القتال شهرين في إطار اتفاق متعدد المراحل.
وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الاتفاق سيتضمن كذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين في غزة.
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