مقتل وإصابة نحو 20 عسكريا إسرائيليا في خان يونس

مقتل وإصابة نحو 20 عسكريا إسرائيليا في خان يونس
التاريخ
1/22/2024 9:42:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل وإصابة نحو 20 ضابطا وجنديا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في خان يونس.-(وكالات)
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