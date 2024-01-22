غارات عنيفة تستهدف مواقع الحوثيين في صنعاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت مصادر محلية في صنعاء إن غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع في عدة مناطق في المحافظة.
وأضافت المصادر إن الغارات استهدفت قاعدة الديلمي العسكرية الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي.
من جهتها نقلت وكالة رويترز على لسان مسؤولين أمريكيين قولهما إن قوات أمريكية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات في اليمن على أهداف تابعة للحوثيين.
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