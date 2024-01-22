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غارات عنيفة تستهدف مواقع الحوثيين في صنعاء

1/22/2024 9:42:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت مصادر محلية في صنعاء إن غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع في عدة مناطق في المحافظة.
وأضافت المصادر إن الغارات استهدفت قاعدة الديلمي العسكرية الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي.
من جهتها نقلت وكالة رويترز على لسان مسؤولين أمريكيين قولهما إن قوات أمريكية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات في اليمن على أهداف تابعة للحوثيين.

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