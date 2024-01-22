إسرائيل تعترف بمقتل 200 من جنودها منذ بدء العملية البرية

MENAFN - Alghad Newspaper) أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 200 من جنوده في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023.وقال متحدّث باسم جيش الاحتلال -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- إن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 200".



ومنذ 7 أكتوبر، أصيب 2665 جنديا إسرائيليا بجروح، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء، أصيب 1207 في العملية البرية في غزة.

وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"القضاء" على حركة "حماس" بعد الهجمات التي شنّتها في السابع من أكتوبر