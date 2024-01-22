إسرائيل تعترف بمقتل 200 من جنودها منذ بدء العملية البرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 200 من جنوده في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال متحدّث باسم جيش الاحتلال -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- إن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 200".
ومنذ 7 أكتوبر، أصيب 2665 جنديا إسرائيليا بجروح، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء، أصيب 1207 في العملية البرية في غزة.
وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"القضاء" على حركة "حماس" بعد الهجمات التي شنّتها في السابع من أكتوبر
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