بايدن وسوناك ناقشا أهمية حماية المدنيين بغزة

بايدن وسوناك ناقشا أهمية حماية المدنيين بغزة
التاريخ
1/22/2024 9:42:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك -في اتصال هاتفي- أهمية زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين.
كما ناقش الطرفان -حسب ما أورده البيت الأبيض- الالتزام بالدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر.
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