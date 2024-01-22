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تفاصيل 4 منخفضات جوية متتالية تؤثر على الأردن من اليوم

1/22/2024 9:42:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير العمليات الجوية في طقس العرب أسامة الطريفي، إن 4 منخفضات جوية تؤثر على الأردن اعتبارا من الثلاثاء، وتستمر حتى الأسبوع القادم.
وأضاف الطريفي عبر صفحته في فيسبوك مساء الاثنين، أن المنخفض الأول يؤثر على الأردن يومي الثلاثاء والأربعاء، والثاني يوم الخميس، والثالث يومي الجمعة والسبت، فيما يؤثر المنخفض الرابع يومي الأحد والاثنين القادمين.
وأفاد مركز طقس العرب في وقت سابق من الاثنين، أن حالة الطقس في الأردن، تشهد انقلابا جذريا اعتبارا من الثلاثاء، بعد الأجواء الدافئة خلال الأيام الماضية، في ظل سلسلة منخفضات جوية متوقعة خلال الأيام المقبلة.
وتحدث المركز عن بدء اتضاح معالم النشاط المتوقع أن يؤثر على منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها الأردن الذي يتأثر اعتباراً من الثلاثاء والأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة مصنف من الدرجة الأولى (الدرجة الأقل).
وسيحدث انقلاب جذري على الأجواء مع انخفاض واضح على درجات الحرارة، وعودة الأمطار لمختلف المناطق.
ويراقب المركز استمرار اندفاع رياح باردة من شمال القارة الأوروبية نحو المنطقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي آخر يومي الجمعة والسبت.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتأثر الأردن الثلاثاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ و تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في الشمال والوسط واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.
وتبقى الأجواء ليلا باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة وماطرة بين الحين والآخر في الشمال والوسط والمناطق الجنوبية الغربية.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطلا مطريا، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.
كما تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة احيانا الأربعاء، وماطرة في الشمال والوسط، واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار وتتناقص الغيوم تدريجيا، ويتوقع مع ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
تصبح الأجواء ضبابية وغائمة جزئيا الخميس، وباردة في اغلب المناطق مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في الشمال، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
عمّان.. طوارئ متوسطة
أعلنت أمانة عمّان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء الاثنين للتعامل مع الحالة الجوية، وتحدثت عن جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، ودعت المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180).
وتدعو الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
وطالبت بضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
كما دعت أمانة عمّان المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

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