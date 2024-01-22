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في الأردن.. لنتحدث معا

1/22/2024 9:42:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أزمة وعدوان وحرب بحجم ما يجري في غزة تركت وتؤثر في بعض تفاصيل الدول وأولوياتها وخاصة أن خريطة المواقف خلال هذه الازمة الكبرى لم تحتو انقساما في الموقف من حماس أو الموقف مما بعد انتهاء الحرب بل كانت هناك خرائط فرعية لبعض الدول مختلفة عن دول أخرى واتحدث هنا عن الدول العربية بشكل عام او الدول العربية المحيطة بفلسطين اوحتى دول الإقليم.
ومؤكد أن أي دولة من دول الإقليم ستقف مع نفسها بعد انتهاء الحرب وتقيم ما جرى وماذا كسبت وماذا خسرت، وما هي حدود مصالحها التي تضررت اوالمصالح والاولويات الجديدة التي ظهرت خلال اشهر الازمة.
لم ينته العدوان على غزة لكن ملامح القادم بدأت تظهر حتى وان كانت في بداياتها، لكننا قد نكون بشكل مفاجئ امام لحظة نهاية العدوان العسكري وبداية مرحلة سياسية نتمنى ان تكون عدوانا سياسيا.
نحن في الأردن كنا في تفاصيل الازمة ليس بحكم الجغرافيا والديموغرافيا فقط بل لأن الرؤية الأردنية للعدوان كانت ترى فيه مشروعا سياسيا لتصفية القضية الفلسطينية، وكانت المخاوف وما تزال حاضرة حتى الآن، وكنا في الأردن هدفا للتشوية من جهات داخلنا وخارج حدودنا، وحاول البعض داخلنا الاستقواء على الدولة وتحويل الازمة الى مكاسب سياسية لفئة هنا او هناك.
تجربة أشهر العدوان الذي ما يزال مستمرا كانت وما تزال صعبة علينا، فإسرائيل لم تترك فرصة تؤكد فيها حقدها على الأردن ومواقفه، ورغم وجود تيار داخل الاحتلال يرى مصلحته في علاقة هادئة مع الأردن، إلا أن الروح التي يتم التعامل فيها مع الأردن عدائية.
وعلى حدودنا الشمالية كانت الميليشيات الطائفية تنفذ توجيهات سيدها الايراني في استهداف الأردن، وما يزال الخطر قائما وإن كانت الردود الأردنية الحازمة عسكريا ستترك أثرا في تفكير عصابات التهريب وميليشيات الارهاب الطائفية.
وعلى حدودنا الشرقية مع العراق كان هناك محاولة خبيثة وإن كانت بائسة من ميليشيات إيران لإقامة تجمع قرب الحدود العراقية مع الأردن، والمبرر الانطلاق نحو فلسطين تماما مثلما كان شعار الخميني عندما جاء بأن طريق القدس تمر عبر بغداد، لكن بغداد سقطت واكتشفنا انها طريق نحو سورية واليمن ولبنان..
فترة العدوان على غزة لم تكن سهلة على الأردن، وتقييم اداء تفاصيل الدولة بما فيها القوى السياسية، وايضا تقييم مسار الإقليم وحتى العلاقة مع الولايات المتحدة، يضاف اليها محاولات الاستهداف من الشمال، كل هذا عند التقييم سيضعنا امام حقائق قديمة متجددة وأمام دروس نحتاج لاستيعابها، وأمام خطوات كبرى تحتاج الدولة ان تقوم بها في قادم الشهور.
ولعل ما نحتاجه في وقت نتمنى ألا يكون بعيدا، حديثا اردنيا داخليا يلخص للأردنيين ما جرى، وتنصف به الدولة نفسها، وتضع ما أمكن من المعطيات امام الناس، حديثا يكون بوابة لمرحلة جديدة تعيد الأوزان الحقيقية لكل شيء وجهة عاشت مراهقة أو أوهاما، ونؤكد للأردني الحريص على بلده معالم طريقنا الآمن نحو القادم.

MENAFN22012024000072011014ID1107753917

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