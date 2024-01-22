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حل الدولتين

1/22/2024 9:42:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كنتُ قد كتبتُ قبل أحداث السابع من أكتوبر الماضي مقالة عنوانها: ((هل بات حل الدولتين بعيداً؟))، والواضح للجميع أن أنظار العالم والدول المتحكمة بالمصير الدولي ابتعدت عن المنطقة خلال السنوات الماضية الا ما بعد اكتوبر، عادت تلك الانظار تتجه إلى الشرق الأوسط وخاصة فلسطين بعد تلك الأحداث من العام الماضي، إذ تنظر تلك الدول للشرق الأوسط على أنه منطقة نفوذ واستحواذ، وهذه هي لعبة الأمم، وكل أمة هدفها تحقيق مكاسبها.
والجليّ أن هذه المنطقة عادت من المناطق الساخنة بالمنظور الدولي خلال الفترة الماضية لكونها أعادت الأنظار إلى المنطقة التي يتواجد فيها أطول احتلال بالعصر الحديث على الأراضي الفلسطينية؛ فالصراع الإسرائيلي العربي كان ذي صبغة أكبر، ومن ثم تحوّل إلى صراع إسرائيلي – فلسطيني، واليوم أصبح إسرائيلياً ولكن مع بعض الفصائل الفلسطينية، خاصة بعد معاهدات السلام وأوسلو والتطبيع..
العالم بعد الأحداث الأخيرة أصبح يتطلع إلى ضرورة حل هذا الصراع وإنهائه، علماً أن هذا الصراع عند بعض الدول والشعوب ليس ضمن اولوياتها وهي ليست قضيتهم، ولكن يفترض على الإنسانية إنهاء هذه المأساة، بحيث صرح زعماء الدول العظمى بضرورة إقامة دولة للفلسطينيين والعمل على إسراع وإنجاز حل الدولتيْن، وهذا الأمر لا يحل بالتصريحات بقدر ما يحتاج للأفعال؛ فحل الدولتين سيعمل على تهدئة الكثير من الصراعات بالمنطقة، وينهي حالة اللااستقرار، ولكن حتى يُنجز هذا الحل، يجب على الدول الراعية والمساندة لإسرائيل والمجتمع الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية من أجل إيقاف المعارك في غزة اولاً، ومن ثم الجلوس على طاولة المفاوضات جدياً، بالمقابل، على إسرائيل القبول والاقتناع بضرورة هذا الحل، ولكن للأسف الواقع يختلف كلياً عن التصريحات والطموحات، وللوصول إلى هذا الحل، هناك عوامل عديدة يجب توافرها لدى الطرفيْن الفلسطيني والإسرائيلي، ولكن اليوم قبل توافر هذه العوامل نرى ان إسرائيل تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وأي مقترحات وتعمل بشكل يومي على التوسع الاستيطاني.
ونتيجة لذلك، على العالم أجمع والدول العظمى العمل الجدي وان يكون على اجندتها ضرورة الوصول الى حل ،وفرض هذا الحل على إسرائيل بكافة الوسائل المتاحة، وعلى الدول العربية تقليل التهافت على التطبيع لحين إنهاء هذا الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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