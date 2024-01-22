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ماذا نحتاج؟

1/22/2024 9:42:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حديث رئيس الوزراء حول ان أداءنا الاقتصادي حتى الربع الأخير من العام 2023 كان إيجابياً، واقتربنا من نسبة نمو 2.8 % يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتعاون مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
ومع ذلك، فإن حرب الإبادة الإجرامية على قطاع غزة والتوترات في باب البحر الأحمر تمثلان تحديات جديدة قد تؤثر في هذا التوجه الإيجابي.
فالحرب على غزة تسببت في دمار واسع وأزمات إنسانية واقتصادية، مما أدى إلى تعقيد المشهد الإقليمي وزيادة الضغوطات على الأمن والاقتصاد في المنطقة، إضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات في باب البحر الأحمر لها تأثير مباشر على حركة الشحن والتجارة الدولية، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي للدول في المنطقة.
المشهد السياسي في الإقليم يفرض على الحكومة العمل على إعداد خطط طوارئ لضمان استمرارية العمليات الاقتصادية وتخفيف الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية الحيوية والقطاعات الاقتصادية المهمة، حيث يشمل ذلك تعزيز الشبكات اللوجستية وتأمين طرق بديلة للتجارة والشحن لتقليل التأثير على سلاسل التوريد العالمية.
ومن الضروري إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية في ضوء هذه التطورات، إذ يجب على الحكومة التركيز على عدة محاور، منها: تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاعات التي تأثرت بالأزمات، مثل السياحة والتجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، مع التركيز على الاستثمارات التي تعزز الاستقرار وتوفر فرص العمل.
وفي موازاة ذلك، يجب دعم القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والصناعة، التي يمكن أن تساهم في النمو الاقتصادي وتوفير الغذاء والسلع الأساسية، وتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة الأزمات والتخطيط للمستقبل، مع التركيز على تقليل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية. وفي سياق الأزمة، يبرز قطاع السياحة في الأردن كإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث أثرت الأزمات الإقليمية والتوترات الأمنية سلبًا على جاذبية الأردن كوجهة سياحية، ولمواجهة هذا التحدي، يمكن تعزيز السياحة الداخلية والثقافية والبيئية، مع تقديم حوافز للمستثمرين في هذا القطاع.
كما أن التوترات في منطقة البحر الأحمر تهدد سلاسل التوريد والتجارة الخارجية، مما يتطلب من الحكومة العمل على تنويع مصادر الاستيراد واستكشاف طرق بديلة للشحن والتجارة، بما يشمل تعزيز التجارة مع الدول العربية الأخرى.
ومع تأثير الأزمات على سلاسل التوريد الغذائية، تبرز الحاجة إلى تعزيز الاكتفاء الغذائي عبر دعم الزراعة المحلية وتطوير تقنيات الزراعة المستدامة والفعالة، مما يتطلب إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية ووضع خطط طوارئ لضمان استمرارية العمليات الاقتصادية وتخفيف الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية الحيوية والقطاعات الاقتصادية المهمة.
وفي نهاية المطاف، يتطلب التعامل مع التحديات الراهنة نهجاً متكاملاً يجمع بين الاستقرار السياسي، والنمو الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الدولية.
وهذا يعني تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق توازن يفضي إلى نمو اقتصادي واستقرار على المدى الطويل.
ويبقى السؤال، ماذا نحتاج؟ إن الإجابة تكمن في تطوير استراتيجية اقتصادية متعددة الأبعاد لتحصين الاقتصاد الأردني ضد الصدمات الخارجية وتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

MENAFN22012024000072011014ID1107753915

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