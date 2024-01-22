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تصريحات واشنطن بحل الدولتين.. لعبة!

1/22/2024 9:42:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حديث الإدارة الأميركية هذه الأيام، بدءًا من رئيسها جو بادين، وانتهاء بأصغر موظفي البيت الأبيض، بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، لا يبعث إلى الراحة أبدًا، خصوصًا أن أركان هذه الإدارة كانوا قُبيل شهرين من الآن يتحدثون عن ضرورة عدم وقف الحرب الهمجية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاغ غزة، والتي عدت يومها السابع بعد المائة.
قد تكون تلك التصريحات لـ))ذر الرماد في العيون))، أو عملية تضليل يُراد بها ظاهريًا إيهام العرب بشكل عام، والفلسطينيين بشكل خاص، بأن واشنطن معنية وماضية في إيجاد منفذ يقود إلى حل الدولتين، لكن باطنيًا تُريد كسب الوقت لتحقيق مغانم كثيرة لها أولًا، ومن ثم لربيبتها المُدللة.
كما أن الرئيس بايدن عندما قال ((هُناك عدد من أنماط حل الدولتين، فبعض الدول الأعضاء في الأُمم المُتحدة ليس لديها جيوش))، يبدو وكأنه يغمز من قناة أو أُخرى بأنه في حال كان هُناك دولة فلسطينية، فإنها ستكون أولًا بلا أي جيش، بمعنى أنها ستكون لقمة سائغة وسهلة في متناول الكيان الصهيوني الغاصب.
إلى جانب أنها ستكون دولة بلا أي حدود، مُقطعة الأوصال، ما بين جدار فصل عنصري، ومُستوطنات غير شرعية وغير قانونية، ودليل ذلك أن الاحتلال ومنذ العام 1967 شرّع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين العامة والخاصة، حتى بلغ عديدها نحو 176 مُستوطنة و186 بؤرة استيطانية، مُشكلة ما نسبته 42 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المُحتلة.
ثم يتوجب على إدارة البيت الأبيض، ومن لف لفها من دول الغرب، أن تُجيب عن سؤال: ((كيف سيتم إقامة دولة فلسطينية مُستقلة في الضفة الغربية؟))، وعدد المُستوطنين فيها يبلغ 726.5 ألف، يُشكلون 22.8 بالمائة من العدد الإجمالي لسكان الضفة.
يجب ألا نُمني النفس، وعدم الوقوف كثيرًا، عند التصريحات التي تخرج من أفواه المسؤولين الأميركيين، خصوصًا فيما يتعلق بوجود ((خلاف)) وبلوغه مرحلة غير مسبوقة، بين إدارتي واشنطن والكيان، وإن إدارة بايدن تتطلع لمرحلة ما بعد بنيامين نتنياهو، وأنه لا حل عسكريا لحماس وعلى إسرائيل الاعتراف بذلك.
تلك تصريحات لا تُسمن ولا تغني من جوع، لا يُفترض التأمل فيها ولو قليلًا، كونها تُخالف ما يجري على أرض الواقع، فمن أراد السلام أو سعى إليه، يُفترض به ألا يُسرف في مُساعدة ودعم القاتل، أيًا كان، فما بالك إذا مُغتصبًا لأرض منذ 75 عامًا.
منذ عشرين عامًا، وبالتحديد العام 1994، ذهبت دول عربية إلى مؤتمر مدريد للسلام، وما بعد ذلك وقعت السلطة الفلسطينية والاحتلال اتفاقية ((اوسلو))، التي ماتت وكُفنت ودُفنت.. بعد كُل تلك الأعوام، لم يحصل الفلسطينيون على دولة، كما وعد الغرب، بقيادة الولايات المُتحدة الأميركية، العرب والفلسطينيين بذلك.
وفي هذه الأيام الخوف من أن يُعاد نفس السيناريو، لكن بشخوص مُختلفة، وتكون النتيحة نهش مزيد من الأراضي الفلسطينية، ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد، فقد يتجاوزه إلى أبعد من ذلك، كقضم أجزاء، لن تكون بسيطة، من دول عربية.
عندما يقول مسؤولون أميركيون: ((هُناك فُرصة لإسرائيل للخروج من الأزمة بتحالفات إقليمية، شرط ضمان مُستقبل قيام دولة فلسطينية))، فذلك يدل على أن هُناك خيوطا تُحاك في الخفاء، ليس فيها أي مصلحة للفلسطينيين.
لو كانت واشنطن جادة في أقوالها، لمارست ضغوطًا حقيقية على إسرائيل، من أجل وقف عدوانها الوحشي، لكنها اكتفت وعلى استحياء، بتصريح هنا وأقل من فعل هناك، قد يُستغل لدعاية انتخابية تعود بالنفع على بايدن وزبانيته، أو لمصلحة الكيان المُعتدي.
ينطبق كتاب ((لُعبة الأُمم))، لمايلز كوبلاند، الذي يصور الدول كقطع شطرنج تُحركها وزارة الخارجية الأميركية، كيفما تشاء ويحلو لها، على ما يحصل فلسطين.. كأننا بالفعل أمام لُعبة، لكنها خبيثة، تقوم على أشلاء أطفال رُضع ونساء ومرضى!.

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