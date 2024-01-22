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بعد استغنائها عن موظفيها.. منشآت سياحية بجرش يتهددها الإغلاق

1/22/2024 9:40:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات في ظل استمرار الركود الذي يشهده قطاع السياحة في محافظة جرش، لجأ العديد من أصحاب المشاريع السياحية إلى الاستغناء عن نسبة كبيرة من موظفيهم، في وقت لم يستبعدوا أن تشهد الفترة المقبلة إغلاق عدد من المشاريع إذا ما استمرت الأوضاع على هذا النحو.
هذه الحالة أفرزتها الأوضاع المضطربة بالمنطقة، وتراجع السياحة الخارجية في وقت لم تسعف فيه السياحة الداخلية محافظة جرش سيما وأنها تنشط أكثر بالمناطق الغورية باعتبارها مناطق السياحة الشتوية.
وتحولت مواقع ومنشآت سياحية إلى أماكن شبه خالية، لا يكاد يدخها زائر أو زائران باليوم، وفق عاملين بقطاع السياحة قالوا لـ "الغد" "ليس مستبعدا أن تواجه منشآت إغلاقا بات وشيكا".
مشروع هدأة دبين والمدينة الأثرية والمتنزهات والمخيمات البيئية والمطاعم السياحية والسوق الحرفي، مشاريع سياحية تعتمد كلها اعتمادا كليا على حركة السياح، فيما تواجه حاليا ظروفا صعبة.
يقول مدير مشروع هدأة دبين المهندس بشير العياصرة إن المشروع خال تماما من الزوار ومنذ شهور، متوقعا أن تستمر حالة الركود إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
وأكد أن الظروف السياسية والاقتصادية وانخفاض درجات الحرارة، أسباب تداخلت مع بعضها، وانعكست على المشاريع السياحية التي تعتمد على الحركة السياحية بالدرجة الأولى، ما انعكس على عمالة هذه المشاريع والمصالح المرتبطة معها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف العياصرة، أن هدأة دبين من أكبر المشاريع السياحية الطبيعية في محافظة جرش، والذي يوفر مختلف الخدمات السياحية بأجور رمزية بسيطة ويوفر رحلات وتنزها بخدمات عالية ومستوى راق في أجمل غابات العالم، فضلا عن أنه يهتم بالعمل مع المجتمع المحلي من خلال تسويق منتوجات السيدات في الجمعيات الخيرية وتسويق المنتوجات الحرفية والغذائية وتدريب أعضاء الجمعيات، إضافة إلى العناية بالسياحة البيئية وتغيير الأنماط التقليدية في المفاهيم السياحية والحفاظ على الثروة الحرجية بالقضاء على ظاهرة التنزه العشوائي.
ويعتقد العياصرة أن حركة التنزه ستكون في أدنى مستوياتها هذا العام بشكل خاص مقارنة مع ما كانت عليه بالسنوات الماضية في مرحلة التعافي من الجائحة.
ويرى رئيس جمعية الحرفيين في جرش صلاح العياصرة أن الحركة السياحية في الموقع الأثري ضعيفة جدا، وأغلب تجار السوق الحرفي يغلقون محالهم التجارية جزئيا وقد استغنوا عن العمالة الموجودة لديهم بسبب ظروف العمل السيئة.
وأوضح أن السوق الحرفي لا يدخله سوى بضعة زوار يوميا وأغلبهم لا يتسوقون، في حين كانت الحركة في مثل هذا الوقت بذروتها خلال الأعوام الماضية.
ويرى أن الظروف السياسية والاقتصادية انعكست على الحركة السياحية في المنطقة وعلى العاملين فيها، وأصبحت المنشآت العاملة بالسياحة لا تحتاج إلى عمالتها ولا تستطيع دفع أجورها واشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وقال المتحدث باسم أصحاب المطاعم السياحية في جرش ياسر شعبان إن أغلب المطاعم السياحية في جرش أغلقت بسبب حالة الركود وعدم وجود أي مجموعات سياحية، ما ألحق بأصحاب المطاعم خسائر فادحة.
وأكد أنه اضطر إلى الاستغناء عن ثلثي العاملين في مطعمه السياحي نظرا لحالة الركود الكبيرة، حاله كحال غالبية أصحاب المنشآت السياحية.
وأضاف أن الحركة السياحية في كافة المنشآت في أسوأ أوضاعها حاليا، ومعظم المطاعم السياحية تعمل بأقل طاقة تشغيلية وبخسائر فادحة وأغلبها أغلق أبوابه إلى إشعار آخر.

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