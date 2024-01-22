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9 بواخر بضائع تصل العقبة قريبا

1/22/2024 9:40:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة رغم الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وتهديدات مليشيات الحوثيين للبواخر القادمة عبر باب المندب وارتفاع كلف الشحن والتأمينات، تستقبل أرصفة ميناء العقبة قرابة 6 آلاف حاوية محملة بمختلف السلع والبضائع على متن 9 بواخر ستصل تباعا لميناء العقبة في مقابل تحميل حاويات أخرى جاهزة للتصدير.
ويتوقع أن تبدأ البواخر بالوصول تباعا خلال أيام قليلة، بعد أن عبرت من باب المندب باتجاه ميناء العقبة، في وقت تم تجهيز بياناتها الجمركية مسبقا كإجراء جديد تتبعه الجهات المعنية بالعقبة من أجل تسريع دخول البضائع ووصولها لمقاصدها من دون تأخير.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، إن البواخر ستعمل على تفريغ بضائعها في ميناء العقبة، ومن ثم تحميل الحاويات الجاهزة للتصدير حسب الحجوزات القديمة، مشيرا إلى أن خطوطا ملاحية أخرى أعلنت كذلك عن جدول إبحار بواخرها إلى المنطقة ومنها ميناء العقبة، حيث يتم قبول حجز الشحن الوارد فقط، مؤكداً أن وصول هذه البواخر للخطوط الملاحية التي تخدم ميناء العقبة تباعا يعطي مؤشرات إيجابية للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.
ولفت إلى أن تغيير مسارات البواخر من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح يترتب عليه كلفا زائدة، إضافة إلى تأخير وصول البضائع لمدة لا تقل عن 3 -4 أسابيع كحد أدنى.
وتشكل الواردات للبضائع الأردنية بالحاويات عبر باب المندب نحو 60.9 % من إجمالي الواردات والتي تتركز بالمعدات والمركبات والأقمشة والملابس والمواد الغذائية، والتي تأتي غالبيتها من الصين وكوريا واليابان وماليزيا وأندونيسيا.
وأشار الخطيب إلى أن الصادرات للبضائع الأردنية عبر باب المندب تشكل نحو
25 % من إجمالي الصادرات، وأهمها الملح والكبريت والأسمدة والفوسفات، وغالبيتها تذهب إلى الهند والصين وأندونيسيا وبنغلادش وماليزيا وأستراليا واليابان.
يذكر أن عدد الحاويات الواردة للمملكة زاد خلال العام الماضي 2023 بنسبة
1.3 %، وبلغ 445678 حاوية، مقابل 439975 لعام 2022، كما ارتفع عدد الحاويات الصادرة من المملكة بنفس العام، بنسبة 12.1 %، وبلغت 135353 حاوية، مقابل 120743 حاوية عام 2022.
ولفت الخطيب إلى ان أبرز التحديات التي تواجه مجمل تجارة الأردن جراء أزمة البحر الأحمر الملاحية، الزيادة الحادة بأسعار الشحن البحري من مختلف موانئ العالم، وزيادة مدة الرحلات البحرية والتأخير في سلاسل التزويد والإمداد، مشيراً إلى أن أجور الشحن الوارد من الشرق الأقصى زادت بفعل أزمة البحر الأحمر بمقدار 200 %، ومن أوروبا وأميركا 100 %، بينما ارتفعت أجور الشحن الصادرة بنحو 100 %.
من جهته، بين مدير جمارك العقبة العميد جمارك الدكتور مفلح أبو عليم أن قرار رئيس الوزراء بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة والعودة إلى السعر القائم سابقاً هو خدمة للتاجر المستورد للبضائع ويخفف على المواطن من آثار ارتفاع سعر السلع، مؤكداً أن الجمارك ستعتمد السقف السعري على الحاوية الواصلة إلى العقبة بأجور شحنها القديم والذي لا يتجاوز 2400 دينار، في حين وخلال الأزمة الحالية والاضطرابات في باب المنتدب ارتفع سعر شحن الحاوية بنسب 200 % دون أي انعكاس على القيم الجمركية بأسعارها الحالية.
وكانت الحكومة قد دعت لاتخاذ خطوات للتعامل مع تبعات أزمة البحر الأحمر، التي طالت الاقتصاد بشكل غير مباشر، من أبرزها توجيه الوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية؛ وعلى رأسها وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها وسقفها الذي كان قائما ما قبل تاريخ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالإضافة إلى توفير مخزون وافر وكاف لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان على الأقل، بصرف النظر عما قد نتحمله من كلف مرتبطة بذلك.
وتظهر بيانات شركة ميناء حاويات العقبة التي حصلت عليها "الغد" أنه من المتوقع أن يصل إلى الميناء في الفترة الواقعة ما بين 15-31 الشهر الحالي 25 باخرة وفق رحالات مبرمجة مسبقا، في إشارة واضحة أنها ضمن الرحلات الشهرية الاعتيادية والنشاط الطبيعي لخطوط الملاحة المختلفة.
وتؤكد الشركة أن جميع الأرصفة وعمليات المناولة في الميناء تعمل بانسيابية وكالمعتاد في استقبال بواخر الحاويات على أرصفتها المختلفة من مختلف خطوط الملاحة العالمية، مشيرة إلى أن نشاطها وتركيزها الأساسي خلال الفترة الحالية هو الحفاظ على الروابط التجارية العالمية الحيوية للمستوردين والمصدرين الأردنيين إلى جانب العمل بشكل وثيق مع خطوط الشحن لإدخال المزيد من السفن وتوسيع خيارات الشحن في الفترة المقبلة.

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