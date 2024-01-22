نظرة على كتاب مأساة البيت العربي.. ابتسامات وأنياب السياسة

MENAFN - Al Watan) شهدت الدول والمجتمعات العربية والإقليم الذي نعيش فيه، خلال العقود القريبة الماضية، أحداثا وحروبا ونزاعات داخلية وخارجية تركت آثاها الغائرة في خريطة الوطن العربي مع ما صاحبها من تبدلات وتحولات غيرت واقع مجتمعات ودول وهددت استقرار أخرى، وزرعت في الوجدان الجمعي مفاهيم جديدة حملت في طياتها مخاطر تهدد مفاهيم الأمن الجماعي العربي وما كان يشكله من أمل في النفوس وإحساس بالروابط المشتركة. وكان من نتيجة هذا الواقع صعود تيارات وعلو أصوات تدعو إلى إعادة النظرفي كثير مما كان يجمع عليه أهل البيت العربي ويقفون في وجه كل من يحاول تهديده أو التشكيك فيه.

وهذه الصفحات تعكس آراء وتفاعل كاتبها مع بعض الأحداث والمتغيرات التي جرت، على امتداد ثلاثين عاما. وسعت إلى تأمل أثر الأحداث المفصلية ونتائجها على مفاهيم وشعارات نظام الأمن العربي والمصير المشترك ومستقبل المشروع القومي ا بعد تعرضه لاهتزاز الثقة وسعي المشككين فيه والمحبطين منه إلى وزرع الخوف والتوجس بين الأشقاء والدعوة إلى التخلي عن مفاهيمه ، وأثر كل ذلك على القوة والمناعة العربية. كما سعت هذه الأفكار والرؤى إلى التعرف على مواطن القوة والضعف في المنظومة العربية وأسباب الخلل التي أدت إلى هذه الأحداث المزلزلة، والتحذير من الاستهانة بما تمر به العلاقات العربية - العربية من تراجع ومن خطر دعوة "الانكفاء" على الذات التي يدعو لها البعض نتيجة لعثرات وانكسارات مسيرة المشروع العربي.

وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربي موضع اهتمام هذه النظرات باعتباره تجربة فارقة، رغم ما اعترى مسيرته من عقبات، في العمل العربي الجماعي المبني على القواسم المشتركة الموضوعية التي تخلصت من عيوب المشاريع القائمة على الشعارات غير المؤسسة على ما يضمن تحقيقها . وفيها تسليط الضوء على تجربة هذا المجلس في صد الأخطار والتعامل معالتحديات بعد وقوعها، وإبراز الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في هذا التجمع الإقليمي من منطلق مسؤوليتها عن حفظ أمن المجموعة ودفع الأخطار عن استقرار المنطقة وتوجيه قدراتها إلى ما ينعكس على حياة أهلها.

وفي صفحات هذا الكتاب تحذير من فتح أبواب ونوافذ الريبة والخشية وترسيخ فقدان الثقة بين الدول العربية لأن ذلك ينعكس بالسلب على الشعوب المغلوبة على أمرها التي وجدت نفسها دون إرادة تدخل في ركاب المعتدي وتناصر الظلم، وهو ما يخالف أخلاقها وقيمها. وكان من الصدمات المفصلية في أحداث المنطقة غزو الكويت الذي وجه ضربة مزلزلة لمفهوم نظام يورث الثقة ويحفظ للشعوب العربية الاستقرار الذي هو الخطوة الأولى نحو النماء، كما يوفر للأنظمة علاقات تساعدها على التعامل مع الظروف الدولية المتغيرة .. وقد وضع ذلك الحدث العالم العربي أمام تحد جديد، تطلب إعادة الحسابات المحلية والإقليمية لمواجهة هذا الواقع .. وواجهت المؤسسة المركزية (الجامعة العربية) وضعا صعبا بعد الكارثة كاد يعطل مواثيقها ودورها.. والحق أن الجامعة العربية - على الرغم من اتساع مجال القول فيها - ظلت المؤسسة القومية المركزية التي يلجأ إليها العرب للحفاظ على الحد الأدنى من روح التضامن في لحظات الخلاف، كما كانت المنبر الذي ينطلق منه الصوت العربي القوي زمن التصالح والتضامن ..

وتتساءل بعض الآراء : في ظل هذا الواقع كيف يحافظ العرب على وزنهم السياسي والاقتصادي والثقافي في المعادلة ليقللوا المخاطر ؟ .. وكان مشروع المصالحة الذي قادته المملكة العربية السعودية هو مفتاح استعادة الوزن العربي فبالمصالحة الجادة تصبح العلاقات بين الدول العربية المؤثرة مقدمة على أي علاقات ثنائية تربط أي دولة عربية ببعض الدول أو التكتلات غير العربية، ، وبصورة أوضح فإن تقوية وتنشيط العلاقات العربية – العربية والارتقاء بها إلى المستوى الاستراتيجي سيكون مقدمة لخطوات مهمة أخرى . والمصالحة المعتبرة في هذا المقام هي التي تتم بمعالجة قضايا الخلافات الأساسية، وفي مقدمتها الموقف من المشروع الإيراني في المنطقة ومشروع السلام مع إسرائيل وما يتبع هذين المشروعين من تجاذبات وتداعيات. وبعد المصالحة الجادة يحتاج العرب إلى إعادة روح المبادرة و الحضور الفاعل في محيطهم الداعم "الجيوسياسي" . والخروج من نظرة الإنكفاء على الذات، التي تروج لها أصوات بحجة الاهتمام بالتنمية القطرية، وكأن إصلاح الأوضاع الداخلية وتنمية الأوطان يتعارض مع الحضور الفاعل إقليميا ودوليا... وتؤكد الآراء في هذه الصفحات أنه ليس من مصلحة الدول العربية الكبرى أن يتراجع تأثيرها وتتناقص علاقاتها الإستراتيجية مع بعض الدول والأقاليم. وأوضح مثال العلاقة مع باكستان، فليس من مصلحة منطقة الخليجية – والمملكة العربية السعودية بصورة خاصة – أن تترك باكستان تحت ضغوط تعرضها لانشقاقات داخلية وآثار تنامي التيارات المسلحة ونتائج الضغوط الاقتصادية والارتهان للمعونات الخارجية التي تفرض عليها أجندة معينة .. أخشى أن تؤدي الظروف الباكستانية الحالية - في ظل تناقص الدعم العربي - إلى تفجير وحدة هذا البلد المهم للمنطقة الخليجية .. باكستان نموذج لما يمكن أن يحدث في أفريقيا إذا ظلت الدول العربية المؤثرة متراجعة عن سياسات المبادرات والحضور الفاعل وترك الساحة لمن يتحرك ويخطط ويسد النقص فإن تأثيرها ووزنها سيتناقص وينكمش.

مهما اشتطت الخلافات والنزاعات بين الدول المتجاورة فإنها لا تستطيع التخلص من منطق" الأرض" الذي يعاند أصحاب الأفكار الشاذة حين يحاولون" التحرر" من منطق التاريخ وحكم الجغرافيا الذين يشكلان جزءا أصيلا في ثقافة وصورة المجتمعات ونظرتهم لأنفسهم وموقفهم من المختلف.

ليس بإمكان السياسي، مهما كانت سطوته وآلياته وشطحاته أن " يسلخ" الناس من ماضيها التاريخي والثقافي المتراكم ،كما لايمكن للطامعين، القريبين والبعيدين،الأصدقاء والأعداء،أن يقفزوا على هذه الحقائق ليمحوا ذاكرة الشعوب وما وعته وحفظته من مكونات هويتها واعتزازها بنفسها وشعورها بكيانها المختلف عن الآخرين.

والحل؟ ليست هناك وصفة سحرية لعلاج كل أمراض المنطقة المركبة والمزمنة، لكن ترتيب "الأولويات" ضرورة تفرضها الحاجة لكسر الحلقة المفرغة، ومن الأولويات الملحة: صيانة أمن الأوطان وتحصينها ضد كل ما يهددها وتخفيف الاحتقانات الداخلية و التركيز على التنمية الشاملة التي توقف استمرار الانهيارات وتستثمر الطاقات الشابة في ما يشعرهم بإنسانيتهم notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240122_235658_322-->