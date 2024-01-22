35% من قروض التنمية الزراعية للمشاريع الحيوانية والزراعية

(MENAFN
- Al Watan) بلغت قروض الخدمات الائتمانية طويلة الأجل للمشاريع الزراعية منذ إنشاء صندوق التنمية الزراعية وحتى نهـاية العام المالي 2022 حوالي 53.1 مليار ريال استحوذت قروض المشروعات الزراعية والحيوانية على حوالي ثلثها وبنسبة 35% وبلغت قيمتها حوالي 18.7 مليار ريال بحسب بيانات صندوق التنمية الزراعية. توزيع القروض
وشكلت قروض الآلات الزراعية النسبة الأعلى من القروض بعد المشروعات الزراعية حيث بلغت نسبتها 14% وبقيمة بلغت 7.2 مليارات ريال، وجاءت بعدها قروض حفر الآبار بنسبة 12% وبقيمة بلغت 6.2 مليارات ريال، ثم وقروض المكائن بنسبة 11% وبقيمة بلغت 5.9 مليارات ريال، وقروض أجهزة الري بنسبة 5% وبقيمة 2.5 مليار ريال، كما سجلت قروض المباني والمنشآت ما نسبته 3.2% وبقيمة 1.6 مليار ريال، وقروض فسائل نخيل وشتلات فواكه وملحقاتها بنسبة 2.7% وبقيمة 1.4 مليار ريال، وقروض البيوت المحمية ومظلات بلاستيكية 2.4% وبقيمة 1.2 مليار ريال في حين جاءت القروض الأخرى بمجموع أقل من مليار ريال.
القروض الزراعية:
مجموع قروض الخدمات الائتمانية طويلة الأجل = 3.109.602.903 ريالات
قروض المشروعات الزراعية والحيوانية = 8.762.682.261 =35 %
قروض آلات زراعية وملحقاتها= 7.262.616.628= 14%
قروض حفر آبار= 6.289.638.610 = 12%
قروض المكائن وملحقاتها= 5.969.778.061 =11 %
قروض أجهزة الري= 2.590.736.737 = 5%
قروض المباني والمنشآت= 1.696.512.708 = 3.2%
قروض فسائل نخيل وشتلات فواكه وملحقاتها= 1.459.653.761 = 2.7 %
قروض بيوت محمية ومظلات بلاستيكية= 1.287.834.779 = 2.4 %
قروض سيارات النقل المبرد= 95.792.786 = 0.2 %
قروض قطع غيار وشبك= 707.180.598 = 1.3 %
قروض قوارب الصيد والمعدات= 1.228.652.388 = 2.3 %
قروض سيارات النقل = 647.770.497 = 1.2 %
قروض حيوانات للتربية والتسمين=902.138.374= 1.7 %
قروض شبكة ومواسير ري= 486.486.193 = 0.9 %
قروض خلايا ومعدات تربية النحل= 722.538.920= 1.4 %
قروض المدرجات الجبلية= 219.500.163= 0.41 %
قروض صوامع حبوب= 20.335.240 = 0.04%
قروض مصيدات الرياح= 29.421.006 = 0.1 %
قروض غطاسات= 359.466.331 =0.7 %
قروض دفاعات= 12.093.773 = 0.02 %
قروض رؤوس كهـربائية= 34.861.731 =0.07 %
قروض دينمو ومولدات كهربائية= 19.600.321= 0.04 %
قروض أعلاف= 36.492.725 = 0.07 %
قروض سمادات= 10.826.580 = 0.02 %
قروض مستودعات= 104.066.337 = 0.20 %
قروض المزارع السياحية= 15.68.219 = 0.03
قروض العيادات البيطرية= 1.568.219 = 0.003%
قروض إنتاج البن العربي= 14.755.472 = 0.028 %
قروض غايات أخرى= 2.111.326.375 = 3.98 %
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