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35% من قروض التنمية الزراعية للمشاريع الحيوانية والزراعية

1/22/2024 9:32:44 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قروض الخدمات الائتمانية طويلة الأجل للمشاريع الزراعية منذ إنشاء صندوق التنمية الزراعية وحتى نهـاية العام المالي 2022 حوالي 53.1 مليار ريال استحوذت قروض المشروعات الزراعية والحيوانية على حوالي ثلثها وبنسبة 35% وبلغت قيمتها حوالي 18.7 مليار ريال بحسب بيانات صندوق التنمية الزراعية.
توزيع القروض
وشكلت قروض الآلات الزراعية النسبة الأعلى من القروض بعد المشروعات الزراعية حيث بلغت نسبتها 14% وبقيمة بلغت 7.2 مليارات ريال، وجاءت بعدها قروض حفر الآبار بنسبة 12% وبقيمة بلغت 6.2 مليارات ريال، ثم وقروض المكائن بنسبة 11% وبقيمة بلغت 5.9 مليارات ريال، وقروض أجهزة الري بنسبة 5% وبقيمة 2.5 مليار ريال، كما سجلت قروض المباني والمنشآت ما نسبته 3.2% وبقيمة 1.6 مليار ريال، وقروض فسائل نخيل وشتلات فواكه وملحقاتها بنسبة 2.7% وبقيمة 1.4 مليار ريال، وقروض البيوت المحمية ومظلات بلاستيكية 2.4% وبقيمة 1.2 مليار ريال في حين جاءت القروض الأخرى بمجموع أقل من مليار ريال.
القروض الزراعية:
مجموع قروض الخدمات الائتمانية طويلة الأجل = 3.109.602.903 ريالات
قروض المشروعات الزراعية والحيوانية = 8.762.682.261 =35 %
قروض آلات زراعية وملحقاتها= 7.262.616.628= 14%
قروض حفر آبار= 6.289.638.610 = 12%
قروض المكائن وملحقاتها= 5.969.778.061 =11 %
قروض أجهزة الري= 2.590.736.737 = 5%
قروض المباني والمنشآت= 1.696.512.708 = 3.2%
قروض فسائل نخيل وشتلات فواكه وملحقاتها= 1.459.653.761 = 2.7 %
قروض بيوت محمية ومظلات بلاستيكية= 1.287.834.779 = 2.4 %
قروض سيارات النقل المبرد= 95.792.786 = 0.2 %
قروض قطع غيار وشبك= 707.180.598 = 1.3 %
قروض قوارب الصيد والمعدات= 1.228.652.388 = 2.3 %
قروض سيارات النقل = 647.770.497 = 1.2 %
قروض حيوانات للتربية والتسمين=902.138.374= 1.7 %
قروض شبكة ومواسير ري= 486.486.193 = 0.9 %
قروض خلايا ومعدات تربية النحل= 722.538.920= 1.4 %
قروض المدرجات الجبلية= 219.500.163= 0.41 %
قروض صوامع حبوب= 20.335.240 = 0.04%
قروض مصيدات الرياح= 29.421.006 = 0.1 %
قروض غطاسات= 359.466.331 =0.7 %
قروض دفاعات= 12.093.773 = 0.02 %
قروض رؤوس كهـربائية= 34.861.731 =0.07 %
قروض دينمو ومولدات كهربائية= 19.600.321= 0.04 %
قروض أعلاف= 36.492.725 = 0.07 %
قروض سمادات= 10.826.580 = 0.02 %
قروض مستودعات= 104.066.337 = 0.20 %
قروض المزارع السياحية= 15.68.219 = 0.03
قروض العيادات البيطرية= 1.568.219 = 0.003%
قروض إنتاج البن العربي= 14.755.472 = 0.028 %
قروض غايات أخرى= 2.111.326.375 = 3.98 %

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