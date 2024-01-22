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الخبرة والمهارة أبرز انعكاسات توطين المهن الهندسية

1/22/2024 9:32:44 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد مهندسون سعوديون 5 مكاسب من عمل المهندسين في المنشآت الصغيرة، الذي سيفرضه قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بـ25% بدءا من 21 يوليو المقبل.
وقد تناول مهندسون، التقتهم ((الوطن))، أبرز مميزات ومكاسب هذا القرار، التي تتمثل في صلاحية اتخاذ القرارات نظرًا لمحدودية المصفوفة الإدارية، وبساطة الهيكل التنظيمي، والقدرة على حل المشاكل والتحديات، والبحث عن الحلول دون الحاجة إلى توجيهات من أحد، والمرونة في تنفيذ المهام، وتنوع الخبرات، حيث عادة ما يقوم بدور أكثر من كونه مهندسًا، وقد يشمل ذلك مراجعة العقود وإعداد الخطابات والرد عليها، وإعداد المستخلصات وغيرها، وكل هذه المهارات تجعله متمكنا في الجانب القانوني والمالي كتخصصات ذات أهمية في إدارة المشاريع الهندسية، بالاضافة إلى مهارات التواصل مع العملاء وملاك المشاريع والموردين والمقاولين الاخرين، لبناء الشراكات والتحالفات، بالإضافة إلى تسويق المنشأة من خلال حضور الاجتماعات مع أصحاب المصلحة. كما يعد ذلك بداية الانطلاق للمهندس نحو تولي المناصب القيادية في القطاع الهندسي، والحصول على فرص أفضل لاحقا في المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى تهيئته لبدء عمله الخاص والمنافسة.
قرار منتظر
أشار الخبير الهندسي المهندس صالح الزهراني إلى أن هذا القرار ليس مفاجئًا في ضوء الإجراءات والقرارات المتوالية التي اتخذتها الوزارات خلال السنوات الماضية، لرفع نسب التوطين في العديد من القطاعات، ومنها القطاع الهندسي، موضحا أن ما يميز هذا القرار هو نطاق التطبيق، حيث يشمل المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 5 أفراد، وبشكل أدق المنشآت التي يزيد عدد المهندسين غير السعوديين فيها على 4 مهندسين، وتصنف هذه المنشآت من ناحية الحجم في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على أنها صغيرة، وتشكل ما نسبته 96 - 98% من المنشآت العاملة في القطاع الهندسي، وبذلك يتضح جليًا أن نطاق التطبيق واسع، ويعزز من توطين المهن الهندسية في تلك المنشآت التي تعتبر المحرك الرئيس للمشاريع والأعمال الهندسية من خلال تعاقدها من الباطن مع المنشآت الكبيرة.
128 تخصصًا
لفت ((الزهراني)) إلى أن المنشآت الصغيرة تواجه الكثير من التحديات، ومنها توظيف الكوادر الوطنية، لضعف عامل التحفيز لديها، وعزوف المهندسين السعوديين عن الانضمام لتلك المنشآت، ولحل هذه التحديات بادرت الوزارة بتقديم حزمة من المبادرات الداعمة تطبيق القرار، وضمان تنفيذه بالشكل المخطط له، وإشراك الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين في تطبيق القرار من خلال تقديم خدمات التدريب والتأهيل للمهندسين السعوديين، والمشاركة في عمليات الاستقطاب وتوفير المعلومات.
وبيّن الخبير الهندسي أن التخصصات المشمولة بالقرار 128 تخصصًا هندسيًا، ما يعطى مرونة عالية في التطبيق من جهة استقطاب الكوادر الوطنية، وتغطية المجالات الفنية للمنشآت المستهدفة، مشددًا على الدور المتبقي على الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات أبناء الوطن نحو المضي قدما تجاه اكتساب الخبرات، والتركيز على ممارسة العمل الميداني، لتحقيق ذلك الهدف، خصوصا في بداية حياتهم العملية، وكسر القيود التي تحد من العمل في المنشآت الصغيرة، والحرص على الاستفادة المطروحة حاليا في القطاع الهندسي.

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