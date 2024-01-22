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الأكثر تداولا

1/22/2024 9:32:44 PM
(MENAFN- Al Watan) الأكثر قراءة أو الأكثر تداولاً ما بين الجماهير، يبدو لك العنوان محفزًا لطرقه أو الدخول إليه، كذلك يبدو لك مدعاة لإثارة فضولك عما يدور في عقلية الجماهير، فما هي المواضيع الأكثر تداولاً أو أكثر قراءة ولفت الانتباه للجماهير؟ وهل هذه المواضيع هي أولويات الجماهير واهتمامهم، أم هي تلك الخيارات الموجودة والتي سمحت وسائل الإعلام ووسائل التواصل بترتيب أولويات الجماهير من خلال وضع الخيارات المحدودة، فأصبح التفاعل معها بشكل كبير؟
قديمًا كانت وسائل الإعلام الرسمية أو حتى تلك الخاصة هي التي تحرك وتعيد وتهندس أولويات واهتمام الجماهير، وهي التي تثير القضايا وتسلط الضوء على ما هو مهم وغير مهم، وكانت وسائل الإعلام هي عين الجمهور وعدسته التي يرى فيها، وبالتالي يصدر أحكامه وآراءه بناء على ما يشاهده من خلال العدسة، أما حاليا فقد اختلف الوضع واختلفت صناعة المشاهدات، وأصبحت المجتمعات هي من تحدد اهتماماتها بعيدا عن نظريات صناعة الأولويات التي كانت تتحكم فيها وسائل الإعلام، عن طريق بناء وعي واهتمام جماهيري من القضايا البارزة عبر وسائل الإعلام، ولكن تلك النظرية في حقيقتها لا تعكس الواقع، بل تصفيها وتشكلها. ويكون تركيز الإعلام على عدد قليل من القضايا والموضوعات العامة والتي تؤدي بالجمهور إلى اعتبار تلك القضايا على أنها أكثر أهمية من قضايا أخرى.
صناعة المحتوى الإعلامي وتداوله وانتشاره وتأثيره يحتاج إلى دراسة وفهم عقلية المجتمعات عبر محركات التغيير في وقتنا الحاضر، فأحياناً نجد حركات صامتة تنتشر كانتشار النار في الهشيم، ويتم تداولها على نطاق واسع بين المجتمعات، ويكون لها قبول وتقليد يدعو إلى الغرابة، ولا أدل من ذلك على الإيطالي من أصول سنغالية، والبالغ من العمر 22 عاماً، الذي أصبح من ضمن الشخصيات المشهورة في عالم الإنترنت، فسؤال يأتي هنا ما السبب في انتشار مثل هذه المقاطع وتصدرها بشكل عالمي؟
هل هي الفكرة أم البساطة في الطرح أم القدرة على تمثيل الجماهير في ردة الفعل؟ أم غير ذلك هذا الأمر يحتم وضع تساؤلات كثيرة لجعل الفكرة على طريق مسار الانتشار أو قطار العقول والمشاهدات، والتي تجعل المحتوى من أكثر المشاهدات أن الجماهير عادة ما تتبع العقل الجمعي وليس العقل الشخصي الذي عادة ما يكون أكثر حكمة وتعقلا في اتباع كل فكرة، فالجمهور هو أدنى مرتبة من الإنسان المُفْرَد فيما يخص الناحية العقلية والفكرية. هذا الأمر يجعلنا نفكر في السؤال التالي: لماذا يتم تداول بعض الأفكار والموضوعات أكثر من غيرها؟
وللإجابة عن هذا السؤال في اعتقادي يكون الأمر باتجاهين الاتجاه الأول هو عقلية الجماهير، حيث لا يمكن تحريكها والتأثير عليها إلا بواسطة العواطف والشعارات القوية التي تدعو للتحدي وإثبات المكانة، كذلك عن طريق الموضوعات التي تدعو للخوف أو الأمن وتكرار ذلك دون إثبات أي شيء، فالعقلية الجمعية تحب كثرة الحديث عن الشيء الذي ليس له إجابة في كثير من الأحيان، وبالتالي يكثر تداوله للبحث عن هذه الإجابات. أما الاتجاه الثاني هو في اختيار الوسائل التي يتنشر فيها عامة الجماهير، فقد قدَّم ماكلوهان نظرية ((الوسيلة هي الرسالة)) في كتابه ((فهم وسائل الإعلام))، معتقدًا أن الوسيلة التي يتِم من خلالها نقل الرسالة، وليس الرسالة نفسها، تلعب الدور الرئيس في عَالَم الإعلام ((إنها تُشكِّل وتتحكَّم في حجم التصوُّر الجمعيّ والترابط الإنسانيّ))، إن الوسيلة في حد ذاتها تحاكي عقلية الجماهير في فهمه لها واستخدامه لها وإشباع رغباتها وتفاعلها مع ما يطرح من موضوعات وأفكار بأن هذه الاتجاهات تعتبر أحد أهم الاتجاهات في فهم ميول الجماهير في تتناوله وتداوله للموضوعات الأكثر قراءة.

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