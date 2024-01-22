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هل توقفت عن ضرب زوجتك؟

1/22/2024 9:32:44 PM
(MENAFN- Al Watan) هو السؤال الكلاسيكي الذي لا يمكن الإجابة عليه بـ ((نعم)) أو ((لا)). فهو يفترض - ربما بشكل غير صحيح- أن الشخص الموجه إليه السؤال قد ضرب زوجته فعلًا، فالإجابة بـ ((نعم)) تؤكد ذلك، والإجابة بـ ((لا)) تعني أنه لا يزال يفعل ذلك؛ سواء أجاب المجيب بنعم أو لا، فسوف يعترف بأنه كان له زوجة وأنه ضربها في وقت ما في الماضي.
هذه النوعية من الأسئلة التي تفترض مسبقًا التهمة، قد تؤدي إلى إصدار الأحكام والتحيز اللاواعي، فلقد أظهرت تجارب ((إليزابيث لوفتوس)) و((جون بالمر)) في السبعينيات أن كيفية صياغة السؤال يمكن أن تغير رأي الشخص وتغير ذاكرته بشكل كمي عن حدث سابق، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن إجابات الطلاب عن الأسئلة المتعلقة بحادث سيارتين، باستخدام أفعال مختلفة (تحطم، تصادم، ضرب) لوصف الحادث، يمكن أن تغير تصور السرعة لدى المستقبل، كما أنه في تجربة ثانية، سُئل الطلاب عما إذا كان هناك زجاج مكسور على الأرض في مكان الحادث، حيث لم يكن موجودا أصلًا في المقطع، ووجد أن أولئك الذين تلقوا كلمة ((تحطم)) كانوا أكثر عرضة لتذكر الزجاج المكسور من أولئك الذين تلقوا كلمة ((ضرب)). يشير هذا إلى أن اللغة تتواصل بشكل أكثر فعالية مما نعتقده بوعي الفرد، لأن اللغة هي أداة تساعدنا على توصيل المعلومات، ولكن يمكن استخدامها أيضًا لنقل المعلومات حتى التي لا نريد أو لا ننوي نقلها.
فمثلا في الأفلام أو التمثيليات الدرامية البوليسية، غالبًا ما تابعنا مجريات لأحداث داخل قاعة المحكمة حيث كان المشهد يظهر المدعي العام يشير بإصبعه إلى المدعى عليه ويسأله بشكل اتهامي: ((لماذا قتلت شريكك؟)) ما يعني أن الشخص قتل الشريك بالفعل، أو ((ماذا فعلت بالمسدس؟)) ما يعني أن الشخص يمتلك سلاح الجريمة.
غالبًا ما يكون الغرض من استخدام هذه النوعية من الأسئلة هو وضع الشخص الذي يتم استجوابه في موقف دفاعي وإثارة الشك في أذهان الآخرين حول نزاهته أو شخصيته؛ وهو تكتيك يستخدم للتلاعب بمصداقية شخص ما أو تقويضها دون تقديم أي دليل أو أساس لهذا الاتهام.
وهذه النقطة بالذات ما يتم ترويجه بأنه حدث لفريق الدفاع الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، من قبل فريق الاتهام لدولة جنوب أفريقيا. حيث قال أحد المدافعين عن الفريق المدعى عليه: ((تدافع إسرائيل حاليًا عن نفسها من اتهامات الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية. ومع جهل قسم كبير من العالم بالتفاصيل المعقدة العديدة لهذه الاتهامات، فقد ترك لدى الكثيرين انطباعًا عامًا بأن إسرائيل لابد أن تكون مذنبة بطريقة أو بأخرى بالتهم البغيضة الموجهة ضدها. إنها حالة كلاسيكية للسؤال: ((متى توقفت عن ضرب زوجتك؟)) إنه وضع سخيف أن تجد ضحية محاولة الإبادة الجماعية متهمة بهذه الجرائم البشعة من بين جميع الجرائم)).
ليس فقط ساستهم مدربون جيدًا على التضليل الخطابي بل وأيضًا أعضاء الجهاز الإعلامي خاصة الخارجي، فهم مدربون على استخدام الحجج التي تبدو حقيقية، ولكن بها عيب يمكن إخفاؤه إذا لم تكن مدربًا على التقاطها.
لن أحلل لكم ما قاله المدافع عن فريق العدو الصهيوني، فقط سوف أستكفي بأن ألفت نظركم، هذا إن كنتم قد تابعتم المرافعة التي تقدم بها فريق جنوب أفريقيا، بأن ما تم الحديث عنه لم يكن ((متى توقفتم))، بل ((ما تقومون به الآن))! خذوا هذه النقطة وارجعوا إلى المقطع سوف تجدون بالتأكيد الكثير من المغالطات والتضليل.
لكي نواجه أو على الأقل لا نقع في فخ التضليل، يجب أن نتعلم كيفية فهم وتحليل الحجج، إنها تدريبات لا تنمي لديك القدرة التحليلية فقط بل أيضًا تزيد من معلوماتك؛ حاول الدخول في المناقشات بنفسك، وابتعد عن المجادلات، فلقد تعلمت بشكل عام أن الناس يتجادلون بدلًا من أن يناقشوا، وأن العقول لا تتغير عمومًا بالجدل.
ابدأ مثلا بالتمرين التالي الذي وجدت خلال بحثي عن الموضوع: هناك موقف ((أ)) وموقف ((ب))، حاول الآن الدفاع عن الموقف ((أ))، انظر إلى أي مدى يمكنك القيام بذلك، ثم دافع عن ((ب)) وانظر إلى أي مدى ستصل، حاول الفوز في كلتا الحالتين! ولتعطي لنفسك تحدي أكبر ليكن ذلك على مواقع مختلفة من مواقع التواصل الاجتماعي، ادخل باسم مستعار في كل مرة، ضع في اعتبارك أنك لا تحتاج بالضرورة إلى الدفاع عن رأيك الحقيقي، اعتبر الأمر برمته وكأنك ممثل وتحاول أن تتعلم كيفية التمثيل، بل الأفضل من ذلك: إذا كنت تؤمن بـ ((أ)) ولكنك تدافع عن ((ب))، فسوف يقدم لك الناس الحجج ضد ((ب)) وبالتالي لصالح ((أ)) مجانًا، وبعد أن تكون قد غيرت موقفك عدة مرات، لن يكون لديك أقوى الحجج لموقفك فحسب، بل ستتعرف أيضًا على أقوى الحجج ضده وستعرف كيفية نزع فتيل الحجج المضادة متى ما ظهرت.
هذا ما يتدرب عليه عادة الإعلاميون والسياسيون في الغرب حتى يكونوا متمكنين من طرح أو مواجهة الأسئلة؛ يركزون على دراسة المغالطات المنطقية واللغوية وكيفية استخدامها، ودورك هنا هو أولًا التعرف على أنواع هذه المغالطات والأمر سهل باستخدام الباحث على جوجل، ثم اختيار مقالة لإعلامي من المدافعين عن الكيان المحتل أو لقاء مسجل لأي سياسي داعم له، وحاول العثور على أكبر عدد ممكن من المغالطات. بمجرد أن تفهم هذه التقنيات بشكل أفضل، ستكون أكثر قدرة على المواجهة والدفاع أو على الأقل غير قابل للتضليل، لأنه وللأسف نجد اليوم الكثير ممن يردد سردية أو حجج العدو بعد أن يؤكد لك أنه يفعل ذلك فقط للموضوعية والتوضيح، وهذا ليس إلّا كي نتمكن من التفكير بحلول فاعلة وقابلة للتنفيذ.. عجيب!
إذا كان الأصل فيه مغالطات فكيف يتوقعون أن نستخرج من الفروع حلولا؟!

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