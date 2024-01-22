طرق ختبة وثربان تتلف المركبات وتهدد المارة

(MENAFN
- Al Watan) يعاني أهالي بمراكز ((عبس وثربان وختبة)) بمحافظة المجاردة من سوء وتهالك أجزاء من الطريق المؤدي لهذه المراكز، مؤكدين تضرر مركباتهم من سوء الطريق، فضلا عن مخاوف وقوع حوادث، فيما أوضحت الهيئة العامة للطرق ومركز استقبال البلاغات 938 لـ((الوطن))، بأنه ستتم معالجة الطريق خلال العام الجاري، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية.
ويقول عبدالله الشهري وسعد العمري نعاني من سوء الطرق وتهالكها خلال عبورنا منها يوميا لظروف العمل مما يؤدي إلى تلف الإطارات وأجزاء من السيارة كالمساعدات والأذرعة والمقصات.
وأضاف سلطان الشهري أنه تم رفع عدة بلاغات عن طريقه وعن طريق أهالي مركز ختبة وعبس وكل من تضرر من الطريق لحاجة الطريق للصيانة وبخاصة أنه طريق شرياني يربط مركزي ختبة وعبس ومحافظة النماص وبني عمرو بمحافظة المجاردة على أمل الاستجابة لهذه المطالب ومعالجة الطريق المتهالك.
وأكد عوض الشهري وحسن علي من مركز ثربان أن أجزاء من الطريق المؤدي للمركز وبخاصة بعد مدخل قرية آل غيلان وحتى مدخل قرية الطلاليع متهالك وبحاجة سريعة للصيانة.
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