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طرق ختبة وثربان تتلف المركبات وتهدد المارة

1/22/2024 9:32:44 PM

(MENAFN- Al Watan) يعاني أهالي بمراكز ((عبس وثربان وختبة)) بمحافظة المجاردة من سوء وتهالك أجزاء من الطريق المؤدي لهذه المراكز، مؤكدين تضرر مركباتهم من سوء الطريق، فضلا عن مخاوف وقوع حوادث، فيما أوضحت الهيئة العامة للطرق ومركز استقبال البلاغات 938 لـ((الوطن))، بأنه ستتم معالجة الطريق خلال العام الجاري، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية.
ويقول عبدالله الشهري وسعد العمري نعاني من سوء الطرق وتهالكها خلال عبورنا منها يوميا لظروف العمل مما يؤدي إلى تلف الإطارات وأجزاء من السيارة كالمساعدات والأذرعة والمقصات.
وأضاف سلطان الشهري أنه تم رفع عدة بلاغات عن طريقه وعن طريق أهالي مركز ختبة وعبس وكل من تضرر من الطريق لحاجة الطريق للصيانة وبخاصة أنه طريق شرياني يربط مركزي ختبة وعبس ومحافظة النماص وبني عمرو بمحافظة المجاردة على أمل الاستجابة لهذه المطالب ومعالجة الطريق المتهالك.
وأكد عوض الشهري وحسن علي من مركز ثربان أن أجزاء من الطريق المؤدي للمركز وبخاصة بعد مدخل قرية آل غيلان وحتى مدخل قرية الطلاليع متهالك وبحاجة سريعة للصيانة.

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