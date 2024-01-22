1284 طلب مزاد تنفيذي بالمناطق

(MENAFN
- Al Watan) بلغت طلبات المزاد لدى محاكم التنفيذ الواردة 1284 طلبا، والطلبات المنجزة 865، وعدد القرارات 9993، والمحاضر 7401 محضر.
وسجلت عدد طلبات المزاد لدى محاكم التنفيذ في منطقة الرياض الرقم الأعلى بـ402 طلب وارد، وذلك بحسب المؤشر العدلي لوزارة العدل لعام 2023-2024.
وأوضح المحامي عاصم الملا أن ترتيب المزاد حسب وزارة العدل بحيث لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهـل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المـزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع البنك المركزي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسوم المزاد، وفق ما تحدده اللائحة التفيذية، مشيرا إلى أن الإعلان عن المزاد يكون بوقت كاف مسبق ومن خلال الإعلان يتم توضيح الزمن والساعة ونوع الأموال المحجوزة، وأكد أنه بحسب المادة الثانية والخمسين من لائحة التنفيذ أن يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.
طلبات وقرارات لمزادات التنفيذ
مكة المكرمة
314
2381
الشرقية
142
1261
القصيم
83
871
المدينة المنورة
82
702
حائل
74
558
عسير
48
321
جازان
40
277
الجوف
33
313
تبوك
30
294
الحدود الشمالية
12
118
الباحة
11
70
نجران
11
45
MENAFN22012024000089011017ID1107753886
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.