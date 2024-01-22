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1284 طلب مزاد تنفيذي بالمناطق

1/22/2024 9:32:43 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت طلبات المزاد لدى محاكم التنفيذ الواردة 1284 طلبا، والطلبات المنجزة 865، وعدد القرارات 9993، والمحاضر 7401 محضر.
وسجلت عدد طلبات المزاد لدى محاكم التنفيذ في منطقة الرياض الرقم الأعلى بـ402 طلب وارد، وذلك بحسب المؤشر العدلي لوزارة العدل لعام 2023-2024.
وأوضح المحامي عاصم الملا أن ترتيب المزاد حسب وزارة العدل بحيث لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهـل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المـزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع البنك المركزي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسوم المزاد، وفق ما تحدده اللائحة التفيذية، مشيرا إلى أن الإعلان عن المزاد يكون بوقت كاف مسبق ومن خلال الإعلان يتم توضيح الزمن والساعة ونوع الأموال المحجوزة، وأكد أنه بحسب المادة الثانية والخمسين من لائحة التنفيذ أن يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.
طلبات وقرارات لمزادات التنفيذ
مكة المكرمة
314
2381
الشرقية
142
1261
القصيم
83
871
المدينة المنورة
82
702
حائل
74
558
عسير
48
321
جازان
40
277
الجوف
33
313
تبوك
30
294
الحدود الشمالية
12
118
الباحة
11
70
نجران
11
45

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