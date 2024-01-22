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تنظيم جديد للصلاة في الروضة الشريفة

1/22/2024 9:32:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، إعادة دراسة تنظيم وترتيب الممرات، وتسهيل حركة المصلين والدخول إلى الروضة الشريفة بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة حجز تصريح زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي لمرة واحدة في السنة، إذ يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يوما من آخر تصريح عبر تطبيقي ((نسك)) أو ((توكلنا)).
واستقبل المسجد النبوي أكثر من 280 مليون مصلٍ ومصلية خلال عام 2023، بواقع نحو 23 مليون مصل شهريا، وذلك في أجواء روحانية، وخدمات شاملة ومتنوعة، وأوضحت الهيئة أنها عملت على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة للتيسير على المصلين، وتوفير سبل الراحة لهم، ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
كما تسعى الهيئة العامة لمضاعفة جهودها وتذليل جميع العقبات، لتقديم الخدمات على أكمل وجه وذلك في سبيل تحقيق الغاية المثلى في خدمة المسجد النبوي وزواره.
خدمات بالمسجد النبوي
- خدمات إرشادية ومكانية
- خدمة الترجمة الفورية
- توفير العربات والكراسي المتحركة
- دروس في المجالات الفقهية والتوعوية
- خدمات التوعية الميدانية
- خدمات الإرشاد الديني
- توزيع عبوات ماء زمزم

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