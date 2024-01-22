الباحة خالية من مخالفات الدراجات
التاريخ
1/22/2024 9:32:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) نفذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملات ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، بداية من 14 يناير وحتى 20 يناير لعام 2024، وكشف المرور عن ضبط 1355 دراجة آلية مخالفة على مستوى مناطق المملكة، بينما تصدرت محافظة جدة الضبطيات بـ698، تلتها منطقة الرياض بـ180 ضبطية، ثم العاصمة المقدسة بـ107، وخلت منطقة الباحة من مخالفات ضبط الدراجات الآلية.
مخالفات الدراجات الآلية
698 جدة
180 الرياض
107 العاصمة المقدسة
69 المدينة المنورة
59 الطائف
58 القصيم
55 الشرقية
36 حائل
22 جازان
21 تبوك
15 نجران
15 الحدود الشمالية
9 عسير
7 الجوف
4 القريات
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