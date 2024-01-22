مواجهات حاسمة للعرب لخطف التأهل

(MENAFN
- Al Watan) تطمح منتخبات الإمارات وفلسطين وسورية وأوزبكستان إلى حجز مقاعدها في ثمن نهائي كأس آسيا، حينما تخوض اليوم مباريات مهمة وصعبة، لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات للمجموعتين الثانية والثالثة، وتختلف حظوظ المنتخبات المتواجهة من منتخب إلى آخر.
ويشهد اليوم 4 مواجهات مهمة للغاية، ففي المجموعة الثانية يتواجه منتخبا أستراليا وأوزبكستان، ويلتقي منتخبا سورية والهند.
وفي المجموعة الثالثة، يتقابل الإمارات وإيران، ويلتقي فلسطين وهونج
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