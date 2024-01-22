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مواجهات حاسمة للعرب لخطف التأهل

1/22/2024 9:32:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تطمح منتخبات الإمارات وفلسطين وسورية وأوزبكستان إلى حجز مقاعدها في ثمن نهائي كأس آسيا، حينما تخوض اليوم مباريات مهمة وصعبة، لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات للمجموعتين الثانية والثالثة، وتختلف حظوظ المنتخبات المتواجهة من منتخب إلى آخر.
ويشهد اليوم 4 مواجهات مهمة للغاية، ففي المجموعة الثانية يتواجه منتخبا أستراليا وأوزبكستان، ويلتقي منتخبا سورية والهند.
وفي المجموعة الثالثة، يتقابل الإمارات وإيران، ويلتقي فلسطين وهونج

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