علاقة متوترة ومحاولات أوروبية

(MENAFN
- Al Watan) شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة في ما يخص علاقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وناديه الاتحاد، التي تشهد توترا شديدا، أحاط بمستقبل بنزيما مع العميد بشكوك حقيقية، بعدما غاب عن تدريبات العميد ومعسكره الأخير في دبي، لقضاء إجازته في جزيرة موريشيوس. وبينت مصادر أنه سيتم عقد اجتماعات قريبة لمناقشة مستقبل بنزيما، وأن الوضع لا يزال متوترا مع بين اللاعب وناديه. وأكدت المصادر أن لجنة الاستقطاب تريد بقاء كريم بنزيما في الدوري السعودي، وإن كان ذلك عبر بوابة ناد آخر، لا سيما وأن اللاعب لن يتمكن من العودة إلى أوروبا إلا بتخفيض كبير في راتبه. وأشارت مصادر أخرى إلى أن ليون الفرنسي انضم إلى سباق التوقيع مع بنزيما، عقب توتر العلاقات بين اللاعب وناديه، وإن كانت فرص رحيله من الدوري السعودي تبدو صعبة.
وكانت بعض التقارير ذكرت أن بنزيما يحظى باهتمام متزايد من جانب تشيلسي، للحصول عل خدماته خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
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