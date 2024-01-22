Tuesday, 23 January 2024 06:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علاقة متوترة ومحاولات أوروبية

1/22/2024 9:32:43 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة في ما يخص علاقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وناديه الاتحاد، التي تشهد توترا شديدا، أحاط بمستقبل بنزيما مع العميد بشكوك حقيقية، بعدما غاب عن تدريبات العميد ومعسكره الأخير في دبي، لقضاء إجازته في جزيرة موريشيوس. وبينت مصادر أنه سيتم عقد اجتماعات قريبة لمناقشة مستقبل بنزيما، وأن الوضع لا يزال متوترا مع بين اللاعب وناديه. وأكدت المصادر أن لجنة الاستقطاب تريد بقاء كريم بنزيما في الدوري السعودي، وإن كان ذلك عبر بوابة ناد آخر، لا سيما وأن اللاعب لن يتمكن من العودة إلى أوروبا إلا بتخفيض كبير في راتبه. وأشارت مصادر أخرى إلى أن ليون الفرنسي انضم إلى سباق التوقيع مع بنزيما، عقب توتر العلاقات بين اللاعب وناديه، وإن كانت فرص رحيله من الدوري السعودي تبدو صعبة.
وكانت بعض التقارير ذكرت أن بنزيما يحظى باهتمام متزايد من جانب تشيلسي، للحصول عل خدماته خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

MENAFN22012024000089011017ID1107753881

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث