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الأهلي يرفض صفقات الشتاء

1/22/2024 9:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن إدارة الأهلي استقرت على عدم ضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، واستكمال الموسم بالقائمة الحالية، وأن المدرب الألماني ماتياس يايسله قرر استمرار اللاعبين الأجانب رياض محرز وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو وفرانك كيسيه، وجابرييل فيجا، روجير إيبانيز، آلان سان ماكسيمان، ميريح ديميرال.
وجاءت رؤية المدرب الألماني متوافقة مع اتجاه الإدارة بعدم التسرع في التعاقد مع أسماء جديدة بعد قرار الاتحاد السعودي بزيادة عدد اللاعبين الأجانب الموسم المقبل من 8 إلى 10.

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