الأهلي يرفض صفقات الشتاء

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن إدارة الأهلي استقرت على عدم ضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، واستكمال الموسم بالقائمة الحالية، وأن المدرب الألماني ماتياس يايسله قرر استمرار اللاعبين الأجانب رياض محرز وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو وفرانك كيسيه، وجابرييل فيجا، روجير إيبانيز، آلان سان ماكسيمان، ميريح ديميرال.
وجاءت رؤية المدرب الألماني متوافقة مع اتجاه الإدارة بعدم التسرع في التعاقد مع أسماء جديدة بعد قرار الاتحاد السعودي بزيادة عدد اللاعبين الأجانب الموسم المقبل من 8 إلى 10.
MENAFN22012024000089011017ID1107753880
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.